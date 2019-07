Сардана Авксентьева: Отвратительное исполнение!

View this post on Instagram

Мы не принимаем работы, проведенные по улице Бестужева-Марлинского, и оплачивать их в таком виде не будем. Отвратительное исполнение! Напомню, контракт с генеральным подрядчиком ООО «Альянс-2005» был подписан 7 августа 2018 г. Все мы видим, как сделано асфальтирование тротуаров и съездов, элементов благоустройства, крышек водоотводных лотков. Откровенная халтура по дорожному устройству. На днях состоялся выезд с участием заказчика, генподрядчика, Службы эксплуатации городского хозяйства, Управления дорог и проектной организации ООО «Якутпромстройпроект», по итогам которого был составлен протокол недостатков на устранение. Также для испытаний образцов материалов был привлечен Автодорожный факультут СВФУ им М.К. Аммосова. Итоги лабораторных испытаний будут известны 30 июля. По результатам испытаний будем принимать решение по данному подрядчику. Закрывать глаза на выявленный при дорожном строительстве брак мы не намерены. #сарданаавксентьева #бкад #якутск #всерешаетчеловек