Сардана Авксентьева ответила на вопросы школьников

Глава города Якутска Сардана Авксентьева стала гостем онлайн-мероприятия «Встреча с интересными людьми» в летнем лагере при Табагинской средней школе.

Онлайн-встреча с воспитанниками летнего лагеря прошла в формате вопрос-ответ. Дети задали главе иногда вполне взрослые вопросы. Так, они коснулись актуальной для Табаги темы проезда школьников в пригородном транспорте, строительства школ, интересовались сроком окончания пандемии коронавируса, выхода из режима самоизоляции и другими вопросами.

Сардана Авксентьева рассказала, что для введения бесплатного проезда для детей ведется большая работа.

«Когда главой Якутска был Айсен Николаев, он ввел порядок, по которому дети с 1 по 4 класс ездили на общественном транспорте бесплатно. Я сделала следующий шаг, отменив оплату за проезд детям из семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В последующем мы должны сделать определенную поддержку детям из пригородов Якутска. Так, постепенно, шаг за шагом мы хотим добиться бесплатного проезда всем школьникам с 1 по 11 класс», — пояснила Сардана Владимировна.

На вопрос о состоянии поселковых и городских дорог, глава города сообщила, что по национальному приоритетному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в селе Табага в этом году отремонтируют три улицы Березовая, Каландаришвили, Строителей.

Одна из юных участниц встречи высказала свою мечту учиться в большой, светлой школе с бассейном и поинтересовалась у главы, какая у нее самая любимая школа в городе. Сардана Владимировна ответила, что в связи с запланированным строительством моста через реку Лена в районе Старой и Новой Табаги, здесь будет сосредоточен основной транспортный узел, в этой связи произойдет прорывное развитие Табаги. Любимой школой Сардана Владимировна по понятным причинам назвала городскую школу № 2, где училась.

«Надеюсь, что вы тоже будете любить свою родную школу. В школьной жизни могут быть разные моменты, но в любой ситуации и обстановке выделяйте и обращайте внимание только на позитивную сторону. Извлеките из жизни только положительные и полезные моменты», — посоветовала глава города.

О сроках выхода из режима самоизоляции и снятия ограничений, Сардана Авксентьева объяснила детям, что окончательное решение принимает глава республики, но сроки выхода из режима напрямую зависят и от самих людей.

«Мы, жители северного региона, с жесткими климатическими условиями жизни, подвержены простудным заболеваниям и в период пандемии должны быть вдвойне осторожны. Всем нам следует соблюдать защитные меры. Даже при снятии ограничений, весьма вероятно, что масочный режим сохранится и осенью, и зимой», — прокомментировала глава.

Дети также поинтересовались у Сарданы Авксентьевой о ее любимых занятиях в свободное от работы время, о ее учебе в школе и о том, как стать главой. Среди детей оказалось немало подписчиков ее страницы в Инстаграм.

В завершение директор школы Саргылана Андросова, учитель Майе Познякова и дети поблагодарили Сардану Владимировну за увлекательную беседу.