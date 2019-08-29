Сардана Авксентьева отправилась в Маган

Сегодня, 29 августа глава города Якутска Сардана Авксентьева проверила подготовку к осенне-зимнему периоду объектов в селе Маган, осмотрела строящийся стадион, гараж совхоза «Маганский» и встретилась с семейным крестьянским хозяйством «Котрус».

Первым пунктом объезда стало новое здание дома культуры «Ритм» села Маган, в котором ведутся работы по оснащению. Глава города высказала замечание по поводу некачественных дверей внутри помещения и поручила предоставить проектно-сметную документацию по строительству данного объекта.

Далее Сардана Авксентьева посетила детский сад № 69 «Брусничка» и Маганскую среднюю общеобразовательную школу. По словам заведующей детского сада «Брусничка» Варвары Татариновой, на капитальный ремонт здания в этом году израсходовано 700 тысяч рублей. Сардана Авксентьева отметила проблемы с кровлей и фасадом дошкольного учреждения. «Исходя из тех скромных средств, выделенных детскому саду, заведующая смогла провести ремонтные работы внутренних систем водоснабжения. Средства на ремонт кровли и фасада будут учтены на 2020 год», — сказала глава.

При посещении школы Сардана Авксентьева напомнила о перспективах развития села. «Первая группа участков для многодетных семей привязана к Магану, поэтому через несколько лет численность населения во много раз увеличится. В 2021 году мы планируем строительство пристроя к школе, со стандартным актовым залом, столовой и необходимыми помещениями», — отметила глава города.

Строительство нового стадиона ведется по республиканской программе поддержки местных инициатив. Как сообщили в администрации села Маган, жители своими силами собрали 300 тысяч рублей на строительство. «Отрадно, что в центре села будет построен современный спортивный комплекс», — сказала Сардана Авксентьева.

Осмотрев гараж Совхоза «Маганский», переданный на ответственное хранение МУП «Горснаб», и арочные склады по пер. Северный глава города и начальник Управления сельского хозяйства Окружной администрации Иван Сивцев договорились рассмотреть возможность передачи этих бесхозных объектов сельхозтоваропроизводителям Магана.

В завершение рабочей поездки в Маган глава Якутска посетила известное крестьянское (фермерское) хозяйство «Котрус». Несколько поколений семьи Котрус занимаются сельскохозяйственным производством на полях Магана на протяжении 136 лет. С главой города фермеры обсудили проблемы сбыта продукции, а также вопросы расширения сельскохозяйственных угодий.

На обратном пути Сардана Авксентьева проверила строительство нового универсального центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина по улице Можайского, реализуемое по программе государственно-частного партнерства.

Как сообщил генеральный директор ООО «Газэнергомонтаж» Николай Артемов, на сегодняшний день завершены работы по ограждающей конструкции, черновой отделке, ведется активная фаза монтажа инженерных сетей. Сдача объекта запланирована на 1 декабря текущего года.

«По строительству никаких сложностей у нас нет. Все вопросы с администрацией города решаются и согласовываются в оперативном порядке», — отметил Николай Артемов.