Сардана Авксентьева отправила своих замов…

…поздравлять детей.

В Якутске стартовала традиционная благотворительная акция Окружной администрации «Пять шагов к Новому году». Первый шаг состоялся 20 декабря в адаптивной школе-интернате №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С наступающим Новым годом детей и работников интерната поздравили заместитель главы города Павел Кириллин и сотрудники структурных подразделений Окружной администрации. Детям показали спектакль «Новогодний переполох». После представления и вручения подарков дети вместе с Дедом Морозом закружились в новогоднем хороводе.

«В этом году мы продолжили традицию, когда каждый заместитель главы города посещает перед Новым годом социальные учреждения и поздравляет детей, стариков, воспитанников и сотрудников. Мы надеемся, что наше начинание поддержат трудовые коллективы города и найдут возможность собраться вместе, выехать и поздравить тех, кто больше всего нуждается во внимании», — отметил Павел Кириллин.

В МОКУ «Адаптивная школа-интернат №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» живут и учатся 49 детей в шести семейных группах. Каждая семейная группа – это «семья», где дети, схожие по возрасту, проживают вместе в одной «квартире» с залом, кухней и спальней.

1 из 3

Дети провели для гостей экскурсию по своим домам, показали праздничное оформление комнат и новогодние украшения, сделанные своими руками. Комнату девочек украшают балерины, у ребят – футбольная тематика и фотозона с новогодними курантами. Талантливый художник Артур продемонстрировал собственноручно вырезанный из дерева и раскрашенный символ футбольного клуба. Младшие дети похвастались умением готовить и показали панно с бумажными домиками – каждый нарисовал и раскрасил неповторимый дом своей мечты.

Организаторы преподнесли детям новогодние подарки и фруктовые корзинки. Самым младшим воспитанникам достались игрушки, подросткам установили в комнатах мебель и бытовую технику.

«Второй год сотрудники Окружной администрации дарят нам новогодний спектакль. До праздника дети писали письма Деду Морозу, и сегодня все мечты сбылись, каждая «семья» получила подарки от сотрудников мэрии», — поделилась заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Дьячковская.

Благотворительная акция «Пять шагов к Новому году» инициирована главой города Сарданой Авксентьевой в 2018 году. Согласно условиям акции, каждый заместитель главы вместе с подведомственными структурами и предприятиями собственными силами организует и проводит предновогоднее мероприятие в социальных учреждении Якутска. Акция призвана привлечь внимание горожан к тем, кто нуждается в их помощи и поддержке.