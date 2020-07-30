Сардана Авксентьева откликнулась на жалобы водителей

Глава города Якутска Сардана Авксентьева откликнулась на многочисленные жалобы водителей на дорожные заторы, образующиеся на светофорных перекрестках. Сегодня глава города совместно с сотрудниками ГИБДД осмотрела перекресток Дзержинского и Кальвица.

«В социальных сетях и других источниках информации многие водители жалуются на образование пробок на дорогах Якутска, и связывают эту ситуацию с изменениями в работе светофоров. Поэтому я специально пригласила сотрудников ГИБДД для разъяснения и наблюдения за ситуацией», — сказала Сардана Авксентьева.

Как пояснил начальник УГИБДД г. Якутска, подполковник полиции Сергей Мартынов, по результатам анализа 2019 года на дорогах Якутска выявлено 7 мест с наибольшей концентрацией дорожно-транспортных происшествий.

«Перекресток Дзержинского и Кальвица является одним из таких мест, где случаются серьезные аварии. Так, в прошлом году тут произошло шесть ДТП, пострадали люди. Поэтому межведомственной комиссией принято решение установить дополнительные секции на светофорах, чтобы не только регулировать поток движения транспорта, но и снизить уровень ДТП», — прокомментировал Сергей Мартынов.

Анализ дорожной ситуации прошлого года показал, что из-за светофоров столкновения транспортных средств чаще происходят при повороте налево. С установкой дополнительной секции на светофорах поток транспорта разделен. По мнению сотрудников ГИБДД, это даст положительный эффект.

Управление транспорта и дорожной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска проинформировало, что решением межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа «город Якутск» в целях устранения места концентрации дорожно-транспортных происшествий 20 июня 2020 года были внесены изменения в режим работы светофорных объектов на пересечении улиц Федора Попова — Богдана Чижика путем установки дополнительной секции, с 25 июля – на пересечении улиц Дзержинского — Строителей и Дзержинского — Кальвица.

Сардана Авксентьева предложила продлить работу светофора (стрелка налево — поворот с Дзержинского на Кальвица) ещё на 5 секунд, чтобы поворот успели сделать больше машин, чем сейчас.