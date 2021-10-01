Сардана Авксентьева отказалась от депутатской квартиры и озвучила зарплату

Депутат Сардана Авксентьева @sardanaavksentieva оформила новое место работы. О чем сообщила на своей странице в Инстаграм, а также озвучила: «Зарплата будет около 380 тысяч рублей в месяц».

Кстати, служебное жилье экс-мэру Якутска не нужно, т.к. в 2016 году она купила в ипотеку однокомнатную квартиру в Новой Москве.

Служебным транспортом новоиспеченная москвичка тоже не пользуется, т.к. не любит пробки.