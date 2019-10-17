Сардана Авксентьева отчиталась о ходе работ по реконструкции улично-дорожной сети в Якутске

Глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА приняла участие в выездном совещании у главы республики Айсена НИКОЛАЕВА в г. Покровске по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» и отчиталась о ходе работ по реконструкции улично-дорожной сети в столице республики.

Во вступительном слове Айсен Николаев подчеркнул важность строгого и качественного исполнения подрядчиками заключенных контрактов в рамках национального проекта БКАД и персональной ответственности всех руководителей.

«Требуется установить тотальный контроль за строительством, с привлечением властей, технического надзора и общественности. Сегодня нужно личное, персональное отношение к проводимым работам. Нацпроект БКАД – один из важнейших реализуемых в нашей стране, прямо влияющий на качество жизни людей», — отметил глава Якутии.

Первый докладчик, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр ТАРАСОВ доложил о ходе выполнения работ на дорогах республиканского и федерального подчинения в районах республики. Работы в целом выполняются в плановом графике. Министр озвучил ряд проблем, с которыми столкнулись в 2019 году: нехватка квалифицированных специалистов, как дорожников, так и экспертов по подготовке аукционной документации; некачественная подготовка проектно-сметной документации, из-за чего проекты не могли своевременно пройти госэкспертизу; несоответствие рекомендуемых расценок на выполнение работ с реальными затратами подрядчиков и некоторые другие. Тарасов также высказался за необходимость введения весового контроля на вновь построенных дорогах для того, чтобы сберечь дорожное полотно от разрушения большегрузными машинами.

В своем докладе Сардана Авксентьева сообщила, что на сегодня завершены основные работы по асфальтированию дорожного полотна на 14 из 15 улиц. Остается уложить асфальт на протяженности 420 метров верхним слоем на ул. Ларионова, втором участке, расположенном вдоль 203 микрорайона. В четверг утром завершено асфальтирование последнего участка ул. Пилотов, рядом с рынком «Белое озеро». Основные работы по асфальтированию улиц завершены на 98 %.

Напомним, что всего в этом году в рамках БКАД построят и введут в эксплуатацию 25,8 км дорог – с учетом 6,3 км дорог 5 категории (твердое покрытие) в мкр. Северный. Таким образом, исполнение общего объема работ по дорожному строительству, по протяженности, оставляет более 76 %.

Всего за пять лет реализации проекта в Якутске с 2019 по 2024 гг. будет построено 204,5 км дорог, благодаря чему 85 % дорог в городе будут приведены в нормативное состояние. До начала реализации нацпроекта БКАД, в нормативном состоянии находились 25 %.

Глава Якутска особо подчеркнула, что заключенными в 2019 году контрактами предусмотрено выполнение части работ по благоустройству новых улиц в 2020 году.

«Речь не идет о том, что подрядчики не успевают построить тротуары, водоотводные лотки или опоры уличного освещения и, мол, поэтому работы переносятся. Это неверное понимание. То, что прописано к исполнению в заключенных с подрядчиками контрактах в 2019 году, и будет исполнено в этом году. То, что в 2020-м, в том числе часть работ по благоустройству – в следующем. Мы сознательно пошли на этот шаг, видя беспрецедентные объемы дорожного строительства, за которые в этом году взялся город, при поддержке руководства республики», — сказала Авксентьева.

Основные виды работ, оставшиеся на уже заасфальтированных улицах: обустройство тротуаров и укладка плитки, асфальтирование примыканий и выездов, монтаж бордюрного камня, монтаж опор уличного освещения – работы, которые могут проводиться и при более низких температурах воздуха. Особняком здесь стоят работы по нанесению дорожной разметки, без которой дорога не может быть принята в эксплуатацию. Здесь дорожники при необходимости будут использовать тепловые пушки для повышения температуры асфальтового покрытия перед нанесением краски, ранее такой способ успешно применялся.

Значительную долю времени в процессе строительства на большинстве объектов улично-дорожной инфраструктуры в Якутске заняли работы по выносу и замене коммуникаций ресурсоснабжающих организаций –Водоканала, Сахатранснефтегаза, Якутскэнерго, Ростелекома и других организаций, а также необходимые документальные согласования. О выполненных объемах можно судить по суммам, направленным на данные виды работ – около 140 млн рублей.

Глава также отметила, что в этом году городом впервые заключен муниципальный контракт на независимую экспертизу строящихся дорог, подрядчиком, независимым экспертным органом выступило ОАО «ЯкутПНИИС». За время ведения работ произведены сотни заборов образцов асфальта, кернов, химический анализ битумов, работ по проверке ровности, толщины, прочности покрытия, уклона, соответствия их проектным данным. Кроме того, управление дорог г. Якутска приобрело передвижную лабораторию для текущего контроля дорожно-строительных процессов.

Результатом такого жесткого технического и экспертного контроля стали выявленные недостатки при строительстве на ул. Экспериментальная в Мархе (в итоге подрядчик полностью удалил и заменил покрытие из некачественной асфальтобетонной смеси), а также на ул. Красильникова (неровности покрытия будут устранены по гарантии в 2020 году).

Отметим, на все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия – 4-5 лет, по нижнему – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет. В течение этих сроков подрядчик будет устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительной оплаты.

«Я хотела бы выразить благодарность общественным контролерам, всем горожанам, которые следили за ходом дорожного строительства и регулярно присылали и размещали в соцсетях фото- и видеоматериалы о замеченных ими нарушениях технологии укладки асфальта. Мы проверяли буквально каждый поступивший сигнал, незначительная часть из них действительно подтверждалась, большинство – нет. Очень важно, что жители города чувствуют ответственность и переживают за общее дело, за строящиеся на бюджетные деньги дороги», — сказала Сардана Владимировна.

Как рассказала глава Якутска, особое внимание уделяется соблюдению технологии укладки асфальта при низких температурах, рекомендаций «Росавтодора», принятых в сентябре 2018 года. В частности, речь идет о просушке, очистке от снега и подогреву основания дороги, прогреву стыков, обработке реагентами, повышенной температуре асфальтобетонной смеси, подаваемой в асфальтоукладчик.

На территории городского округа в рамках нацпроекта БКАД также строятся три мостовых перехода. Два из них – в мкр. Северный и через р. Мархинка ожидают прибытия металлоконструкции из Тюмени, работы здесь планируется завершить до конца ноября. Третий – через р. Шестаковка – в высокой степени готовности, здесь остались работы по устройству покрытия проезжей части моста.

«Все дорожники – и подрядчики, и профильные структурные подразделения мэрии, и технадзор, и ресурсники – на мой взгляд отработали достаточно слаженно, хотя и не без замечаний. В воскресенье коллеги отметят профессиональный праздник – День работников дорожного хозяйства. Думаю, встретят его, как и все мы, в хорошем настроении. Самые сложные и ответственные работы завершаются. Остается обустройство», — заключила Сардана Авксентьева.