Сардана Авксентьева осмотрела новые объекты капремонта

21 августа глава столицы Сардана Авксентьева в сопровождении Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрия Садовникова, службы государственного заказчика, представителей управ округов и управляющих компаний, а также руководства и представителей Фонда капитального ремонта, совершила осмотр объектов города Якутска, работы по которым начались в начале августа текущего года.

В доме по адресу: ул. Каландаришвили, д. 40/6 стартовали работы по ремонту крыши и фундамента, подрядная организация «Готек-строй» производит смену рулонного покрытия кровли, устройство уклонообразующей стяжки, восстановление узлов примыкания кровли к вертикальным элементам крыши. Работы по фундаменту начались с восстановления защитного слоя бетона и усиления металлом несущих конструкций для обеспечения дополнительной прочности.

Следующим пунктом визита комиссии стал дом по адресу: ул. Ярославского, д. 39, в котором предусмотрен ремонт 3-х конструктивов.

По системам инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения производится полная замена от точки ввода с магистральных сетей в жилой дом до первого вентиля (крана) в квартире. Что касается капитального ремонта крыши, производятся работы по смене рулонного покрытия с устройством выравнивающей стяжки.

Неподалеку, в доме 41 по той же улице Ярославского, подрядчик «Дуолан-строй» производит ремонт крыши, фундамента и электроснабжения. На сегодняшний день подрядная организация выполняет земляные работы: подготовку свай к усилению, утепление подъездных стенок под цоколем. Имеющаяся в настоящее время кровля была полностью демонтирована. На её место уложили нижний слой новой мягкой кровли, ведутся ремонтные работы вентиляционных шахт, в подъездах устанавливается новое освещение.

Завершая свой объезд, чиновники осмотрели дом №12/2 по Петра Алексеева, в котором ведутся работы по ремонту фасада, в том числе: балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов и козырьков над входами в подъезды, замена входных наружных дверей, окон и балконных дверей в местах общего пользования.

В ходе визита Глава города пообщалась с жителями вышеуказанных домов, выслушала их пожелания и дала указания соответствующим подразделениям

Подводя итог своего объезда, Сардана Владимировна отметила, что особых замечаний к региональному оператору и подрядчикам у нее нет, в настоящее время отклонений от плана-графика не зафиксировано и работы ведутся в штатном режиме, а обоснованное заключение можно будет дать после того, как работы по капитальному ремонту текущих объектов будут завершены и сданы в установленном порядке.