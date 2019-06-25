Сардана Авксентьева опровергает сплетни анонимов

1 июля стоимость проезда в городских автобусах не повысится

Окружная администрация сообщает, что анонимно распространяемая на интернет-площадках, а также в социальных сетях и мессенджерах информация о предстоящем повышении с 1 июля 2019 года стоимости проезда в общественном транспорте города Якутска является недостоверной, вымышленной и провокационной.

Никаких решений о повышении стоимости проезда руководством города не принималось. Более того, главой города Сарданой Авксентьевой принято решение о моратории на повышение стоимости проезда в 2019 году. Таким образом, стоимость проезда за наличный расчет на городских маршрутах составляет 28 рублей, дополнительно сэкономить на поездках возможно, используя транспортные карты.

Напомним, распоряжение о снижении стоимости проезда с 30 до 28 руб. за наличный расчет было подписано мэром Якутска в октябре 2018 года.

Также, в связи с национальным праздником «Ысыах Туймаады» для обеспечения проезда жителей и гостей столицы в местность Ус Хатын главой города подписано распоряжение о снижении тарифа в муниципальных автобусах маршрута №156 до 40 рублей за одну поездку. Автобусы № 156 МУП «ЯПАК» 29-30 июня будут ездить до Ус Хатын с автовокзала.

Проезд в автобусах маршрута №155 частных перевозчиков НО «Союзавто», курсирующих по маршруту «Гимеин – Ус Хатын – Гимеин», остается на прошлогоднем уровне – 45 рублей за одну поездку.