18.11.2021
10:29
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Политика

Сардана Авксентьева ограничила доступ вам — читателям Sakhalife — в свой Инстаграм!!!

Сразу после публикации заметки «Опустел кабинет под хвостом у орла» депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева ограничила доступ Sakhalife к своему профилю Инстаграм. Теперь наши читатели не могут перейти на ее Инстаграм напрямую!

А ведь наши публикации были едва ли не единственной возможностью для тысяч забаненных Сарданой Владимировной якутян узнать новости о ранее обожаемой ими публичной личности.

Вот так депутат Госдумы Сардана Авксентьева, на словах декларирующая свою открытость, на деле ограничивает доступ жителей Якутии к источнику информации о своей работе.

Фото: Сетевое издание Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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