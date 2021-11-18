Сардана Авксентьева ограничила доступ вам — читателям Sakhalife — в свой Инстаграм!!!

Сразу после публикации заметки «Опустел кабинет под хвостом у орла» депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева ограничила доступ Sakhalife к своему профилю Инстаграм. Теперь наши читатели не могут перейти на ее Инстаграм напрямую!

А ведь наши публикации были едва ли не единственной возможностью для тысяч забаненных Сарданой Владимировной якутян узнать новости о ранее обожаемой ими публичной личности.

Вот так депутат Госдумы Сардана Авксентьева, на словах декларирующая свою открытость, на деле ограничивает доступ жителей Якутии к источнику информации о своей работе.