18.11.2021
10:29
414
Политика
Сардана Авксентьева ограничила доступ вам — читателям Sakhalife — в свой Инстаграм!!!
Сразу после публикации заметки «Опустел кабинет под хвостом у орла» депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева ограничила доступ Sakhalife к своему профилю Инстаграм. Теперь наши читатели не могут перейти на ее Инстаграм напрямую!
А ведь наши публикации были едва ли не единственной возможностью для тысяч забаненных Сарданой Владимировной якутян узнать новости о ранее обожаемой ими публичной личности.
Вот так депутат Госдумы Сардана Авксентьева, на словах декларирующая свою открытость, на деле ограничивает доступ жителей Якутии к источнику информации о своей работе.
Фото: Сетевое издание Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.11.2021
55
18.11.2021
99
18.11.2021
120
18.11.2021
96
18.11.2021
469
18.11.2021
148
18.11.2021
496
18.11.2021
229
18.11.2021
478
18.11.2021
1235
18.11.2021
1734
17.11.2021
470
17.11.2021
373
17.11.2021
937
17.11.2021
370
17.11.2021
679
17.11.2021
368
17.11.2021
313
17.11.2021
378
17.11.2021
370
17.11.2021
1275
17.11.2021
497
17.11.2021
405
17.11.2021
508
17.11.2021
324
17.11.2021
261
17.11.2021
396
17.11.2021
372
17.11.2021
439
17.11.2021
655
17.11.2021
290
17.11.2021
318
17.11.2021
407
17.11.2021
320
17.11.2021
292
17.11.2021
581
17.11.2021
585
17.11.2021
436
17.11.2021
952
17.11.2021
1856
ТОП НОВОСТИ
13.11.2021
7104
14.11.2021
5125
16.11.2021
5121
12.11.2021
4239
12.11.2021
4063
12.11.2021
2397
14.11.2021
2374
14.11.2021
2248