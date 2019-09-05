Сардана Авксентьева официально об уходе вице-мэра

В Окружной администрации Якутска прокомментировали отставку первого заместителя главы

5 сентября глава города Якутска Сардана Авксентьева приняла решение об увольнении первого заместителя главы города Владимира Федорова.

«29 августа на мое имя поступило представление прокуратуры г. Якутска о необходимости устранения нарушения федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе. При поступлении на работу в окружную администрацию Владимир Юрьевич предоставил диплом о высшем образовании (уровень бакалавриат, муниципальное управление). Между тем, согласно действующим нормам закона, кандидат, претендующий на замещение высшей муниципальной должности (к ним относятся все заместители главы города), должен обладать квалификацией не ниже специалитета, или магистратуры, а также соответствующий опыт работы по специальности», — пояснила Сардана Владимировна.

«В соответствии с представлением прокуратуры, сегодня я приняла непростое для меня решение об увольнении своего первого заместителя. Другого выхода, уважаемые горожане, нет. Вместе с тем, учитывая наличие у Владимира Юрьевича второго диплома о высшем образовании (уровень специалитет, юрист), я предложила ему отстоять свои права на восстановление в должности, которую он занимал целый год, в суде», — отметила Авксентьева.

Мэр подчеркнула, что за это время у нее «ни разу не было причин усомниться в его компетентности, добросовестности или мотивации к порученному делу».

«И это не только мое личное мнение, как руководителя и соратника – это могут вам подтвердить тысячи горожан, особенно проживающие в неблагоустроенном жилом фонде. Об этом свидетельствуют цифры и факты, показатели его реальной работы с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. За год на сложнейшем, «расстрельном» направлении ЖКХ, Федоров зарекомендовал себя как настоящий трудяга и грамотный управленец», — сказала она.

Сардана Владимировна поблагодарила своего соратника за совместную работу и выразила надежду на продолжение: «Очень рассчитываю, что Владимиру Юрьевичу, учитывая его пробивной характер и энергию, удастся защитить свои трудовые интересы в суде».

Свою отставку прокомментировал и Владимир Федоров, первый заместитель главы г. Якутска:

«Сарданой Владимировной принято непростое решение. На ее имя поступило предписание прокуратуры об устранении нарушения законодательства, связанного с моим приемом на работу. Вчера прошло заседание комиссии по данному вопросу, с решением которой, рекомендацией исполнить требование прокуратуры и уволить меня, я не согласен», — прокомментировал первый заместитель главы.

«Диплом о высшем образовании, который я передал в отдел кадров при поступлении на работу, действительно имеет уровень бакалавр. Я честно отучился по специальности «муниципальное управление» и получил диплом установленного государственного образца. Но, согласно регламентам, которым я, как законопослушный гражданин, обязан подчиниться, для высшей муниципальной должности требуется уровень не ниже специалитета или магистратуры», — подчеркнул он.

«Мое второе высшее образование, юридическое, я получил в Академии труда и социальных отношений, уровень специалитет, достаточный для работы заместителем мэра», — сказал Владимир Юрьевич.

«Тем не менее по формальным основаниям прокуратура настаивает на моем увольнении, иначе на главу подают в суд за неисполнение предписания. Решение главы я оспаривать не буду. Я готов был судиться с прокуратурой, но подавать в суд на Сардану Владимировну за увольнение не стану. Должность — это просто должность. Найдутся другие способы быть полезным городу и его жителям», — резюмировал Федоров.

Глава города подписала приказ об увольнении первого заместителя по предписанию прокуратуры г. Якутска 5 сентября 2019 года.