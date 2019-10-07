В понедельник, 7 октября, на общегородской планерке, глава города Якутска Сардана Авксентьева объявила о кадровых назначениях в структурных подразделениях окружной администрации.

Начальником Контрольно-ревизионного управления назначена Ольга Ларионова.

Ольга Николаевна Ларионова имеет квалификацию «Экономист», в 2002 году окончила Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова по специальности «Финансы и кредит». Имеет более чем 20-летний стаж работы в налоговых органах на разных должностях. До назначения в КРУ г. Якутска работала заместителем начальника отдела обеспечения процедур банкротства Управления ФНС России по РС (Я).

Начальником управы Автодорожного округа назначен Артур Аргунов.

Артур Афанасьевич Аргунов в 2010 году окончил Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», квалификация «Инженер», специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция».

С 2010 по 2014 гг. — начальник отдела проектирования ООО «СибСтройМонтаж».

2014 – 2019 гг. — главный специалист отдела инвестиций, ТКО и ФКО Государственного комитета по ценовой политике РС(Я).

В апреле 2019 года приглашен в окружную администрацию на должность заместителя начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. До настоящего времени работал исполняющим обязанности начальника ДЖКХиЭ мэрии Якутска.