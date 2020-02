Сардана Авксентьева о своем трудовом детстве

View this post on Instagram

Я вам сейчас расскажу об одном важном уроке, который я получила от своей бабушки. Моя родная бабушка умерла задолго до моего рождения. И воспитанием всех нас занималась вторая жена моего деда — Татьяна Ивановна Попова, мачеха моей матери. По сей день вся наша семья очень признательна ей, не побоявшейся выйти замуж за вдовца с тремя тогда еще очень маленькими детьми, а спустя много лет ставшая поистине родной для его внуков. При этом наша Эбээ была женщиной строгой, организованной и исключительно чистоплотной хозяйкой. Так вот. В молодости она работала поваром, поэтому учила меня, когда я приезжала к ней летом на каникулы, как хранить продукты, каких правил придерживаться в процессе готовки. Согласитесь, для будущей хозяйки это важные знания. Она учила меня стирать свои вещи, стирала я лет с шести. Тщательно, так как в случае "халтуры" я должна была отменить купалку, игры и всё перестирать заново. Отдельная наука мыть полы: сначала в доме, потом в балагане. Три разных тряпки, три разных щетки, постоянная замена воды. Придя после работы, она проводила пальцем по самому "отдаленному" плинтусу. Если плохо — мыть всё заново. Мы вместе с ней убирали навоз в хотоне, специальными лопаточками, тщательно вычищая все щели. Строго? Да. Полезно? Безусловно. Я очень рано поняла: всё, что делаешь, надо сразу делать хорошо, чтобы потом не переделывать и не тратить дополнительное время. Этого принципа я начала придерживаться, когда в десятом классе начала свой трудовой путь уборщицей в адвокатуре. Поэтому я всегда призываю дорожников, коммунальщиков, всех, кто выполняет работы для города, с первого раза всё делать хорошо. И тогда никому не придется в рамках гарантийного ремонта по 5-8 лет бесплатно катать в городе асфальт, менять трубы и т.д. Берегите свое время и деньги. И да — спасибо, Эбээ! Расскажите в комментариях, чему вас научили ваши бабушки и дедушки. #сарданаавксентьева #советыбабушки #советы #бкад #коммуналка #нормальноделайнормальнобудет #якутск #всерешаетчеловек