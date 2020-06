Сардана Авксентьева о своем стиле и сумочке

View this post on Instagram

Воскресенье, лето, поэтому не буду "грузить" вас рабочими проблемами. Сегодня о другом. Вот сумка. Казалось бы ничего такого. Да, немодная, да, не бренд. Зато она прочная и в нее помещаются мои бумаги. Я купила ее в 1996 году и все 24 года ношу с удовольствием. Много ли вы знаете таких консерваторов?😂 Мне периодически предлагают помощь в выборе стиля, подборе одежды, критикуют "цветочные принты" моих платьев, китайский смартфон, цвет кроссовок или недоумевают, почему я в джинсах и резиновых сапогах. А я думаю, что всё это неважно. Носите что ВАМ нравится, что ВАМ удобно. Бренд одежды, модель смартфона, марка машины и прочее — абсолютная ерунда. Важно, какие мы люди, важны наши мысли и поступки, важно, какую память мы оставим своим детям и внукам. Надо просто быть самими собой. Ведь мы с вами знаем, что #всёрешаетчеловек✌️. На днях мне исполнится 50 лет, беру краткосрочный отпуск, чтобы побыть с семьей, подвести промежуточные итоги жизни и скорректировать планы на ее вторую половину. Своеобразная "перезагрузка". Отпуск у мэра всегда не вовремя, ворчуны найдут, за что меня поругать. Но все заместители на месте, работа не останавливается, ежедневно на связи. Пока я в отпуске, прошу вас не болеть, не разводить костры в лесу и вообще быть в порядке. Договорились? #сарданаавксентьева #якутск