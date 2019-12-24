Сардана Авксентьева о своем политическом кредо

Сегодня, 24 декабря в ходе пресс-конференции мэра Якутска главный редактор информагентства Тайга.Пост Айталина НИКИФОРОВА поинтересовалась, с чем связано повышенное внимание к КПРФ. Нет ли у мэра политических амбиций на выдвижение кандидатом в депутаты в Госдуму. Или же, не собирается ли она из сторонника «Единой России» стать членом партии власти?

Сардана Авксентьева ответила, что встречи с КПРФ – выполнение ее предвыборного обещания.

— На тот момент, это была единственная партия, которая изъявила желание со мной встретиться, и я обещала, что в случае победы, не пропаду. Больше никто не захотел со мной общаться.

Но ни в какую партию я вступать не собираюсь – ни в КПРФ, ни в «Единую Россию», ни в какую-либо другую.

Мэр отметила, что у нее нет никаких амбиций по поводу выдвижения на выборы в Госдуму. К моменту выборов она проработает лишь три года, и считает неправильным бросить все и ехать в Москву. Это будет билет в один конец.