28.11.2020
08:31
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Политика

Сардана Авксентьева о достижениях

Мэр Якутска Сардана Авксентьева написала пост в соцсетях:

Источник: https://www.instagram.com/p/CIFdnnCML4n/?igshid=m1954wmuw515
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