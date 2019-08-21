Сардана Авксентьева: «Новые образовательные организации должны быть лицензированы до 1 сентября!»

20 августа, Сардана Авксентьева проверила исполнение своих поручений по устранению оставшихся замечаний по подготовке к лицензированию вводимых в новом учебном году школ и детских садов, данных накануне руководителям образовательных учреждений и подрядчику ООО «ГазЭнергоМонтаж».

В национальной школе «Айыы кыhата» в 203 микрорайоне работа с необходимой для лицензирования документацией завершена. «Все договоры подписаны и поданы в соответствующие инстанции», — заверил представитель ООО «Газэнергомонтаж».

В кабинете химии, по комплектации которого за день до этого были нарекания, расставлены столы и оборудование, работы продолжаются. Глава города обратила внимание, что по отчетам объект не доукомплектован мебелью на 100 %. «Осталось несколько мелких единиц, все будет сделано», — ответил подрядчик.

Сардана Авксентьева потребовала от руководства школы приложить все усилия для получения лицензии в срок. «Школа готова и по своей нагрузке сможет принять детей. Поэтому до 1 сентября школа должна быть лицензирована», — подчеркнула глава города.

По детскому саду № 23 «Цветик-семицветик» в 203 микрорайоне остается открытым вопрос с документацией. По словам директора, пакеты недостающих документов сформированы и направлены в надзорный орган. «Объект в очередной проверили работники Роспотребнадзора и Госпожпожнадзора. Замечания мы сегодня же устраним», — доложил генеральный директор «Газэнергомонтаж» Андрей Урум.

Ранее озвученные замечания по укомплектованию кабинетов мебелью устраняются. Глава города потребовала установить конкретные сроки. Подрядчик заверил, что к очередному объезду все вопросы будут решены. Руководитель детского сада выразила личную благодарность представителям «Газэнергомонтаж»: «На кухню детского сада поставлено прекрасное современное оборудование. Пищеблок у нас полностью укомплектован».

Открытие детского сада № 30 «Малышок» на ул. Пионерской назначено 27 августа. Комиссия осмотрела кабинеты, группы, плавательный бассейн, музыкальный зал с кукольным театром, компьютерный класс.

У работников детсада остаются претензии к подрядчику по поводу некачественно выполненных кровельных работ. Сардана Авксентьева осмотрела крышу детского сада, где после дождей скопилось много воды. «С потолками действительно имеется техническая сложность, нет уклона, не хватает воронок. Это проектная ошибка, которую мы устраним», — пояснил Андрей Урум. На вопрос о сроках подрядчик заверил, что завершит работы к 1 сентября.

Последний объект – школа № 6 по ул. Автодорожной, здесь у главы города были замечания по поводу протечек потолка и оснащения мебелью. Комплектация мебелью произведена на 80 %. На сегодняшний день не хватает 268 единиц, в основном, недостает стульев для средних классов. К 22 августа стулья должны быть поставлены. Кухонное оборудование прибудет к 1 сентября.

По словам подрядчика, кровельные и сантехнические работы в здании будут полностью завершены в течение трех дней. Из-за дождей не смонтирована в срок спортивная площадка, но материалы и оборудование находятся в городе, осталось собрать и установить.

Сардана Авксентьева поручила заместителю Евгению Григорьеву проконтролировать вопросы по лицензированию объектов.