Сардана Авксентьева недовольна

Действующий мэр Якутска Сардана Авксентьева написала в соцсетях:

«Широкий общественный резонанс на этой неделе вызвало возобновление строительства между домами 7 и 9 на улице Ярославского. Во вторник представители ООО «Ярославские огни» (учредитель Давтян А.Л.) вырубили все деревья и огородили участок.

Прежний арендатор земельного участка несколько лет не мог получить разрешение на строительство 2-этажного магазина. После нескольких неудачных попыток в 2016 году он продает фирму со всеми активами предпринимателю Айкараму Давтяну. И вот тут начинается самое интересное.

В 2017 году из-за халатности сотрудников окружной администрации продлевается право аренды земельного участка. В июле 2017 года тогдашний руководитель Департамента градостроительства Артем Артемьев (сейчас представляет ООО «ГЭМ» из группы компаний «ВИС»), вопреки всем градостроительным нормам, подписывает градостроительный план и фактически дает «зеленый свет» дальнейшим действиям. Документ выходит без проведения процедур публичных слушаний, без внесения изменений в проекты планировки территории.

В феврале 2018 года первый вице-мэр Сергей Игнатенко подписывает разрешение на строительство. Документы для него подготовили и согласовали начальник ГлавАПУ Михаил Черов, начальник департамента градостроительства Юрий Левин и глава правового департамента Павел Иванов. Где теперь работают эти люди многие из вас знают.

В июне 2018 года обладатель узаконенного участка начинает огораживать участок, но активные жители близлежащих домов обратились в СМИ и предали дело огласке. Тогда прокуратура города направляет в мэрию представление, которое так и не было исполнено. Сам документ и ответ на него вы можете почитать в карусели.

Как только наша команда приступила к работе в сентябре 2018 года, мы обратили внимание на это, мягко скажем, «странное» дело. Разобравшись с его деталями, мы обратились в суд. Все это время наши юристы пытались доказать неправомерность продления аренды земельного участка. С хронологией событий вы можете ознакомиться на сайте мэрии якутск.рф.

Поскольку при выдаче разрешения на строительство были допущены серьезные нарушения, я намерена его аннулировать.

Активное участие жителей должно мне помочь поставить точку в этом многолетнем непростом деле.»