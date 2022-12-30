Сардана Авксентьева: Не по-новогоднему? Зато честно

🐅 Я запомню 2022 год как долгий, нервный, полный сложных решений и нежелательных событий.

Перед нами много нерешенных вопросов. Вы много пишете мне о них. Есть накопившиеся годами серьёзные проблемы (такие как мизерные компенсации ЛОУ), а есть и «новеллы» (неурегулированность частичной мобилизации). И это только два примера.

Бесконечные новые запреты, рост цен, падение реальных доходов людей на фоне все новых и новых фактов несправедливости и коррупции не делают нас радостнее. Недостатки избирательного законодательства ограничивают демократию, мешают людям влиять на власть.

Не по-новогоднему? Зато честно.

Но будучи потомственным оптимистом, по крохам собираю все то хорошее, что лично мне весь этот год помогало сохранять душевное равновесие: мама здорова, мы с мужем и любимой тётей совершили классное автопутешествие до Крыма и обратно, друзья успели построить классный дом, внучка в свои три года научилась складывать и вычитать до десяти и впервые пропела нам песенку про маму — «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе»❤️

Оглянитесь назад — уверена, что и вы вспомните светлые и позитивные моменты уходящего 2022-го, которые радовали и придавали сил.

Иначе нам трудно будет идти дальше.

Не поддавайтесь унынию — вы знаете, это один из смертных грехов.

Каждое утро я повторяю себе цитату: «Возможно все, на невозможное просто требуется больше времени».

В эти последние дни года я благодарю свою семью, друзей и вас, дорогие избиратели, за то, что вы рядом, помогаете и вдохновляете, наставляете и советуете #всерешаетчеловек.

А вчера я собрала свой маленький, но боевой коллектив. Угощала их символами солнца — якутскими оладушками 🌞, готовила разные вкусняшки — как для своей семьи. Благодарила за работу и просто обнимала.

С наступающим Новым годом! Давайте продолжать верить в лучшее! Благополучия вашим семьям!🎄

Ваша Сардана Авксентьева