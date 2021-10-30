Сардана Авксентьева: Предложили ли мне возглавить Якутию?

Депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева отреагировала на информацию по поводу новых ставок на назначение ее руководителем Якутии: «Многие спрашивают, действительно ли мне поступило предложение возглавить Республику Саха (Якутия). Отвечаю: Нет, такого предложения не было. И такой вариант нами не рассматривается. Месяц назад за меня и нашу партию «Новые люди» проголосовало 3 миллиона избирателей. Они ждут от нас работы по изменению правил игры на федеральном уровне. Потому что если мы не поменяем систему, то изменения на уровне регионов и муниципалитетов могут быть только точечными. Сегодня я веду эту работу в Государственной Думе как заместитель руководителя фракции и зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению. В самом разгаре битва за параметры федерального бюджета на 2022-2024 годы. И мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы направить больше денег на региональный и муниципальный уровень. Мой фронт сегодня здесь, на Охотном ряду. И я не могу его оставить».