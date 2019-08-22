22.08.2019
12:05
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Общество

Сардана Авксентьева: Мы гордимся нашим флагом

Уважаемые друзья, дорогие якутяне!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Вот уже почти три десятилетия наша страна живет под трехцветным флагом, история которого уходит в глубь веков. Россия уверенно смотрит в будущее, создавая условия для созидательного труда и развития всех народов, населяющих нашу многонациональную Россию.

Наши спортсмены, деятели культуры и науки защищают цвета флага на международных олимпиадах, триколор украшает форму космонавтов и военнослужащих, символизирует преемственность поколений и исторической памяти. Мы гордимся нашим флагом в дни больших побед и общенародных праздников, в торжественные и в трудные минуты.

В этот день, уважаемые якутяне, от всей души желаю вам здоровья, успехов, счастья и благополучия! Пусть крепнет и процветает наш любимый город Якутск, наша родная Якутия, наша великая Россия!

Глава города Якутска Сардана Авксентьева

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