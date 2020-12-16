Мэр Якутска ликвидирует коммунистические названия?

В столице Якутии планируется изменение границ округов. В рамках реформы будут ликвидированы округа с коммунистическими названиями: Губинский (в честь героя комсомольца) и Октябрьский (в честь Октябрьской революции). Их территории будут распределены между другими округами Якутска.

Сардана Авксентьева обсудила с горожанами вопрос объединения Губинского, Октябрьского и Центрального округов

15 декабря по инициативе главы города Якутска Сарданы Авксентьевой состоялась встреча с Общественными советами Губинского, Октябрьского и Центрального округов по вопросу объединения администраций данных округов. В связи с необходимостью соблюдения мер безопасности против распространения коронавирусной инфекции мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

Сардана Авксентьева отметила, что от жителей поступает множество вопросов по грядущим изменениям в трех центральных округах столицы.

«Я посчитала необходимым провести эту встречу для того, чтобы вы получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Подчеркну, что в данных трех округах живут люди с активной жизненной позицией, которые подают пример для всех активистов города», — сказала Сардана Владимировна.

О предстоящих изменениях жителей проинформировал заместитель главы города Якутска – руководитель аппарата Павел Кириллин. Он сообщил, что изменения в большей степени будут касаться административного управления округами.

«Планируется создать одно объединенное управление, но в округах сохраняются социальные отделы, которые непосредственно взаимодействуют с населением. Организация деятельности Общественных советов округов не изменится», — сообщил Павел Кириллин.

Глава города Якутска пояснила, что административное управление округами будет изменено так, что вместо 15 существующих управлений округов и 15 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) останутся 13 управлений (администраций) и один централизованный ГРБС.

«Таким образом, за работу всех 13 управлений округов и пригородных администраций будет отвечать только один главный распорядитель бюджетных средств. Будут оптимизированы бухгалтерии и службы закупок. Таким непростым, но нужным решением, город сэкономит ежегодно на фонде оплаты труда до 30 миллионов рублей», — сообщила Сардана Авксентьева. Основную часть сэкономленных средств планируется направить в территориальные органы управления на социальные выплаты и проведение мероприятий по благоустройству.

Встреча продолжилась в формате диалога с горожанами. Общественность интересовали вопросы о названии объединенного округа, кандидатах на пост руководителя управления, реорганизации других округов, об экономии городского бюджета и количестве людей, подлежащих к сокращению.

На вопрос первого заместителя председателя Якутской городской Думы Евдокии Евсиковой о количестве сотрудников, подлежащих сокращению, Сардана Авксентьева ответила, что оптимизация штатов в результате укрупнения округов будет касаться только бухгалтеров, экономистов, закупщиков.

«Среди всех 15 управлений к сокращению подлежат 22 работника. Конечно, нами будет вестись работа по разъяснению их высвобождения, будем принимать меры по их переобучению, предлагать вакансии», — сообщила глава.

Кроме этого, Евдокия Ивановна поинтересовалась дальнейшей реорганизацией в других округах и пригородах. Сардана Владимировна ответила, что изменения и уточнения границ могут затронуть территории Автодорожного, Гагаринского и Строительного округов.

«Для однородности решаемых проблем и для того, чтобы индивидуальное жилищное строительство выделять как отдельный проект развития, в дальнейшем, 50-й, часть 139-го и 150-й кварталы должны отойти к Строительному округу. Вместе с тем, частный сектор Хатын-Юряхского шоссе, который сейчас относится к Строительному округу присоединится к Гагаринскому округу. По Автодорожному округу тоже будет уточнение в части отдельных территорий частного сектора», — пояснила глава города.

Далее поступил вопрос о кандидатах на пост руководителя объединенной Управы от жителей Октябрьского округа.

Глава Якутска подчеркнула, что при назначении руководителя в обязательном порядке будут учитываться все необходимые квалификационные требования, а также опыт работы.

«Руководитель объединенного центрального округа Якутска должен иметь опыт работы в жилищно-коммунальной сфере, разбираться в бюджете и уметь работать с населением», — добавила Сардана Авксентьева.

Послушав развернутые ответы на свои вопросы, горожане поддержали объединение округов и предстоящие изменения, а также высказали свои пожелания для дальнейшей работы.

Завершая встречу, глава города Якутска попросила общественность выработать предложения по названию единого округа.

«Рассмотрим все поступившие варианты. Можем оставить одно из названий данных трех округов или же придумать совсем новое», — резюмировала глава.

Напомним, в субботу, 19 декабря, в 12 часов в Окружной администрации г. Якутска пройдут Общественные слушания по проекту объединения Управлений Губинского, Октябрьского и Центрального округов.

В целях обеспечения соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции просим Вас заранее зарегистрировать свое участие в публичных слушаниях по тел. 40-80-34.