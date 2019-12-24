Сардана Авксентьева: Это рывок!

Сардана Авксентьева провела пресс-конференцию по итогам 2019 года

Об итогах деятельности Окружной администрации г. Якутска за 2019 год и планах на 2020 год рассказала журналистам глава города Сардана Авксентьева в ходе пресс-конференции, прошедшей 24 декабря.

Представителей СМИ ознакомили со структурой расходов и доходов городского бюджета. Первоочередные обязательства муниципалитета в 2020 году выросли довольно серьезно и большая часть из них — это фонд оплаты труда сотрудников школ, детских садов и прочих бюджетных учреждений. Далее существенную часть в структуре расходов занимают реализация обязательств по объектам, построенными в рамках государственно-частного партнерства и строительство городских дорог. Неизменно увеличиваются расходы на социальную политику, в том числе социальное такси, социальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей из малообеспеченных семей. И хотя, в соответствии с законодательством, муниципальные власти не обязаны оказывать данную поддержку, но на сегодняшний день в этом безусловно есть необходимость. При том, что во втором чтении республиканского бюджета субвенции городу Якутску по переданным полномочиям существенно сокращены, в том числе на реализацию госстандартов школьного и дошкольного образования, на обеспечение жильем детей-сирот. Всего, сокращение республиканской субвенции составило 1 млрд 659 млн рублей.

Журналисты местных, республиканских и федеральных СМИ имели возможность задать интересующие их вопросы не только по планируемому бюджету, но и по другим вопросам, которые интересуют горожан. Так, главным событием 2019 года Сардана Авксентьева назвала реализацию в городе Якутске национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Это рывок, который мы совершили в этом году. Не без сложностей, но 25 километров дорог — это хороший объем. Гарантийный срок на дороги мы установили от 4 до 8 лет и если будет обнаружена некачественная работа, подрядчики должны будут ее исправить», — сказала глава. В 2020 году, в рамках национального проекта, запланирован ремонт и капитальное строительство 22 столичных объектов.

Важными событиями уходящего года Сардана Авксентьева назвала начало реализации первого этапа переселения из ветхого и аварийного жилья в городе Якутске, ввод в эксплуатацию новых объектов, построенных в рамках ГЧП. Это школы, детские сады, детская школа искусств, библиотека, дома культуры в Магане и Табаге. Также серьезная работа была проведена по инфраструктуре земельных участков для многодетных семей, введен единый тариф пригородных автобусных маршрутов, начата работа по разработке схемы газоснабжения высокого и низкого давления.

На пресс-конференции был поднят вопрос о передаче на республиканский уровень полномочий по работе с безнадзорными животными.

«По предварительным расчетам стоимость работ по реализации закона о гуманном обращении с безнадзорными животными составит порядка 230 млн рублей, когда как нам передают на исполнение полного комплекса мероприятий всего 7 млн 620 тыс рублей. Сюда должны войти отлов, стерилизация, вакцинация и пожизненное содержание агрессивных животных. Эти деньги закончатся очень быстро, тогда как у нас в Якутске на сегодняшний день более 10 тысяч бродячих собак», — прокомментировала Сардана Авксентьева.

Глава пояснила, что согласно федеральному закону, переданные муниципалитету государственные полномочия должны в полном объеме обеспечиваться финансированием, и если финансирования нет, город имеет право отказаться от исполнения этих полномочий.

Журналистов интересовало, как будет продолжена работа по борьбе со лже-кафе.

«Я внесла предложение депутатам о том, что можно было бы регулировать количество лже-кафе за счет площади обслуживания. Если площадь обслуживания сделать от 150 квадратов и выше, то большинство таких лжекафе будет вне закона. Спасибо общественникам, которые обращают пристальное внимание на эту проблему, но пока ситуация с лжекафе не решена», — отметила глава.

Разговор зашел о «мусорном вопросе», который особенно остро стоит в районах неблагоустроенного и частично-благоустроенного жилого фонда.

«Природоохранная прокуратура поддержала позицию города в части того, что региональный оператор обязан вывозить твердые коммунальные отходы с неблагоустроенного жилого фонда. Мы в свою очередь должны выставить раздельные контейнеры для жидких отходов и твердых коммунальных отходов», — прокомментировала глава. «Когда весь мир и отдельные регионы реально занимаются раздельным сбором мусора, то мы пытаемся отделить жидкие отходы от твердых. Но на самом деле сознательность людей растет, понимание и готовность есть, я думаю, нам просто надо продолжать разъяснять, чтобы люди поняли и пошли на встречу», — сказала глава.

Подробнее о надзоре за вечной мерзлотой, о ситуации с самостроями на территории городского округа, о заболеваемости корью — смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции главы города Якутска Сарданы Авксентьевой.