Опять скандал! Сардана Авксентьева: Это информационный буллинг

Сбежавший в Казахстан от судебного приговора пацифист Айхал Аммосов поблагодарил за организацию своего оперативного переезда депутата Государственной Думы Сардану Авксентьеву. Сообщение об этом он выложил в аккаунте запрещенной соцсети, сообщил тгк @yainfo

Сардана Авксентьева прокомментировала якутским СМИ пост оппозиционера Айхала Аммосова:

-Знаете ли вы, что такое информационный буллинг? Перед нами один из примеров. С 2018 года я постоянно с подобным сталкиваюсь. Ситуация 100% выдуманная. Я не помогала этому человеку избегать, сбегать или делать что-то еще. Никаких контактов у меня с ним нет. Думаю, он просто насмехается над якутским сообществом, понимая что это будет активно обсуждаться. В народе это называется хайпануть. Так что будет правильнее такие глупости просто игнорировать.

Ранее в отношении музыканта из группы «Crispy Newspaper», неоднократно проводившего публичные акции против проведения СВО, было заведено уголовное дело о повторной дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК). Он находился под подпиской о невыезде и перед судом сбежал от российской Фемиды в Казахстан, о чем сообщил спустя некоторое время после длительного молчания. За это время его сторонниками был организован флешмоб и подготовлен ряд публикаций в оппозиционных медиа, в том числе западных, сообщает arcticpost.ru.