Сардана Авксентьева: Эта история жива

27 января, в День воинской славы России – 76 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава города Якутска Сардана Авксентьева встретилась с блокадниками Ленинграда и активом общественных организаций ветеранов.

В этот день теплые слова поздравления принимали люди, детьми испытавшие на себе холод и голод блокадных дней, которые в раннем возрасте были вывезены по Дороге жизни из блокадного Ленинграда, для которых Якутия стала второй родиной.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева выразила глубокое уважение защитникам и жителям блокадного Ленинграда, живущим в столице республики.

«Я очень рада видеть вас в добром здравии, в хорошем настроении. До тех пор, пока мы помним нашу историю, пока мы ее чтим, пока мы передаем ее всем последующим поколениям, эта история жива. Героизм, мужество и отвага защитников, жителей Ленинграда, судьба детей блокадного Ленинграда – все это живо, все это в нашей памяти. Мы помним и хотим, чтобы это никогда не повторилось, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили под мирным небом», — отметила глава города.

Житель блокадного Ленинграда, председатель региональной ассоциации блокадников города Якутска Лилия Мустафина подчеркнула, что ассоциация блокадников города немало работы проводит с молодежью и школьниками.

«Результат от нашей работы, конечно же, есть. В субботу меня пригласили на встречу с учениками 9 и 10 классов речевой школы. Ребята задавали очень много вопросов, интересовались историей. Дети сейчас не представляют, как можно жить, питаясь только одним кусочком хлеба в день. Нам необходимо рассказывать подрастающему поколению о том, что пережили», — сказала Лилия Мустафина.

Руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев сообщил, что в настоящее время в городе Якутске проживают 21 участник блокады Ленинграда.

«Желаю вам крепкого здоровья, впереди у нас 9 мая – юбилейный День Победы. Хотелось бы со всеми вами встретиться в этот день на площади Победы, вместе отметить самый ожидаемый и грандиозный праздник наступившего года. По указу главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева единовременная выплата Ленинградцам составит 30 тысяч рублей», — добавил Семен Матвеев.

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни Великой Отечественной войны город Ленинград 20 января 1945 года был награжден Орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание «Город Герой». День снятия блокады Ленинграда 27 января Федеральным законом установлен как День воинской славы России.

