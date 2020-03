Сардана Авксентьева душевно спела своим избирателям

View this post on Instagram

Народный мэр Сардана Авксентьева душевно поёт своим избирателям 🎤💃🎶 . Источник @sardanaavksentieva Мелодист Анна Барашкова оставила нам очень много проникновенных, нежных песен, которые и сегодня звучат почти на каждом якутском празднике🎼🎶🎤. Одна из моих любимых песен «Күннээйигим» — «Моё солнышко»🌞, о любви матери к дочери. Примерный перевод такой: «Как могла жить без тебя? Я не знала о моем грядущем счастье, о том, что чье-то маленькое сердце подарит мне свою любовь. Почему я не догадывалась раньше? Мое солнышко, мой жаворонок, мой нежный цветок, ты разбудила во мне теплоту. Чудесный дар природы – моя дочка». Исполнение не идеальное, но от души😄. Не судите строго. Желаю вам хорошего настроения в преддверии праздника. Давайте немного, хоть на день отвлечемся от повседневности. Поздравления завтра🌹#сарданаавксентьева #всерешаетчеловек #якутск . #sakhalife #сахалайф #чудомэр #споемтедрузья #якутск #Якутия #мэрияякутска