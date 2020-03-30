Сардана Авксентьева дала ряд поручений

Еженедельные планерные совещания в Окружной администрации Якутска проводятся в режиме видеоконференции. 30 марта глава города заслушала информацию основных структурных подразделений по обеспечению жизнедеятельности городского хозяйства и дала ряд поручений.

Директор МУП ЯПАК Валерий ДОМОТОВ доложил об утреннем пассажиропотоке на пригородных направлениях в первый день нерабочей недели. Сегодня утром на линии вышло 15 автобусов. На утренних рейсах большого числа пассажиров, скученности, не наблюдается, по предварительным данным биллинга, людей меньше в 4-5 раз.

На постоянном контроле руководства ЯПАК также вопросы дезинфекции, а также текущей санитарной обработки салонов автобусов по завершении каждого рейса – для того, чтобы обеспечить безопасность тех немногих граждан, которые по долгу службы работают в нерабочую неделю.

По оперативным данным частных перевозчиков «СоюзАвто», на городских маршрутах также нет большой заполняемости автобусов, в утренний час пик в понедельник имелись свободные сидячие места.

Заслушав информацию, глава Якутска поручила вести ежедневный контроль пассажиропотока по биллингу безналичной оплаты и принимать дальнейшие решения по оптимизации графиков движения, исходя из реальной потребности и обеспечения мер безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Беспокойство властей города вызывает передвижение по городу граждан старше 65 лет, наиболее уязвимых заражению инфекцией. По данным биллинга за предыдущий день, воскресенье, зафиксировано более 800 актов оплаты льготными транспортным картами для пенсионеров. Это в несколько раз меньше обычных цифр, тем не менее, сотни пожилых людей, несмотря на грозящую им опасность, не соблюдают режим самоизоляции.

«Еще раз, категорически – все пожилые горожане должны находиться в это время дома. Прошу родственников, детей, родных, работодателей довести эту информацию, не допускать их выхода из дома. Здоровье и жизнь ваших близких важнее любых других вопросов», — резюмировала Сардана АВКСЕНТЬЕВА.

Напомним, во время объявленной нерабочей недели графики движения городских автобусов осуществляются по следующим интервалам: в утренние часы, до 9 утра – 10 минут, с 9 до 17 часов – интервал составляет 1 час, с 17 до 19 часов – 15 минут, с 19 часов – интервал движения автобусов составляет 1 час по всем городским маршрутам.