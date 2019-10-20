Сардана Авксентьева: Быть матерью – главная миссия женщины на Земле

Уважаемые женщины, дорогие наши мамы и бабушки!

От имени руководства города Якутска и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем матери в Республике Саха (Якутия)!

День матери – добрый, искренний и по-настоящему семейный праздник. Сегодня всем нам, дочерям и сыновьям, хочется обнять своих мам и выразить им слова благодарности. Поклониться и сказать по-якутски «Махтал!» всем женщинам, познавшим в жизни счастье материнства, независимо от возраста.

Быть матерью – главная миссия женщины на Земле. Со словом «мама» человек совершает первые шаги в жизни, о маме человек вспоминает в минуты тревоги и невзгод. Вы не только явили миру новую жизнь, не просто родили граждан, строителей будущей Якутии и России, но вырастили и воспитали своих детей, посеяли в них все самое доброе, чистое и светлое, что остается с каждым человеком навсегда. То, что вложили в вас ваши мамы, а в них – бабушки и прабабушки.

В нашем северном крае испокон веков чтут традиции семьи, уважения к материнству, заботы о подрастающем поколении, а растущее число многодетных семей – лучшее тому свидетельство.

В Якутске мы стараемся поддерживать как многодетные, так и малообеспеченные семьи. В этом году построим дорогу и мост в микрорайоне Северный, где выданы земельные участки многодетным. А со следующего года предоставим бесплатный проезд для школьников любого возраста из малообеспеченных семей.

Сегодня очень многие мамы успешно совмещают воспитание детей и самореализацию на любимой работе или в бизнесе, домашние хлопоты и творческие увлечения. Все это формирует мир гармонии, любви и уважения к матери, к женщине в каждой семье. В заботливых руках наших матерей нравственное и физическое здоровье детей, а значит – благополучное будущее общества.

Дорогие мамы! Пусть ваши дети неизменно радуют своими достижениями, дарят вам заботу и внимание. Мира и добра, крепкого здоровья и достатка вам и вашим семьям!

С благодарностью,

глава ГО «город Якутск»

Сардана Авксентьева