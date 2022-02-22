Сардана Авксентьева: была против, а теперь… за признание ДНР и ЛНР

Сегодня, 22 февраля, депутаты Государственной Думы на пленарном заседании единогласно ратифицировали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Луганской Народной Республикой и Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой Народной Республикой.

Как сообщается в якутских СМИ, среди единогласно проголосовавших парламентариев, и наши земляки — якутские депутаты, в том числе Сардана Авксентьева. А ведь бывший мэр Якутска ранее, 15 февраля, провозглашала совсем другую позицию:

Вправе ли мы решать за жителей Донецка? Превращать их землю в поле битвы между Радой и Госдумой? Скажут ли нам за это «спасибо»? Думаю, нет. Главная задача Госдумы – борьба с бедностью. На этом фронте побед не видно. Тем привлекательнее для некоторых политиков военная риторика и поиск внешнего врага. Но разве на прошлых выборах людям обещали новую войну? Люди хотят спокойной жизни. Хороших врачей и учителей, достойных зарплат, понятных перспектив. Они ждут от нас решения проблем а не потрясания кулаками. — тгк «Сардана Авксентьева. Депутат здорового человека»

Кстати, сейчас Евросоюз обсуждает введение санкций против депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР (351 человек), сообщает Bloomberg.

Уже после публикации этой информации на сайте Sakhalife в 21.47 по якутскому времени, на тгк канале «Сардана Авксентьева. Депутат здорового человека» появился свежий пост народного избранника о сегодняшнем голосовании за признание ДНР и ЛДНР. Ведь надо же как-то объяснить избирателям столь быструю смену своих взглядов: