Сардана Авксентьева: была против, а теперь… за признание ДНР и ЛНР
Сегодня, 22 февраля, депутаты Государственной Думы на пленарном заседании единогласно ратифицировали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Луганской Народной Республикой и Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой Народной Республикой.
Как сообщается в якутских СМИ, среди единогласно проголосовавших парламентариев, и наши земляки — якутские депутаты, в том числе Сардана Авксентьева. А ведь бывший мэр Якутска ранее, 15 февраля, провозглашала совсем другую позицию:
Вправе ли мы решать за жителей Донецка? Превращать их землю в поле битвы между Радой и Госдумой? Скажут ли нам за это «спасибо»? Думаю, нет. Главная задача Госдумы – борьба с бедностью. На этом фронте побед не видно. Тем привлекательнее для некоторых политиков военная риторика и поиск внешнего врага. Но разве на прошлых выборах людям обещали новую войну? Люди хотят спокойной жизни. Хороших врачей и учителей, достойных зарплат, понятных перспектив. Они ждут от нас решения проблем а не потрясания кулаками. — тгк «Сардана Авксентьева. Депутат здорового человека»
Кстати, сейчас Евросоюз обсуждает введение санкций против депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР (351 человек), сообщает Bloomberg.
Уже после публикации этой информации на сайте Sakhalife в 21.47 по якутскому времени, на тгк канале «Сардана Авксентьева. Депутат здорового человека» появился свежий пост народного избранника о сегодняшнем голосовании за признание ДНР и ЛДНР. Ведь надо же как-то объяснить избирателям столь быструю смену своих взглядов:
Неделю назад мы проголосовали за ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ решение проблемы на Донбассе. Но увы, чуда не произошло. И в сложившейся ситуации Россия должна признать народные республики и протянуть руку помощи русским людям. Мы поддержали это решение. Как и неделю назад мы стоим на том, что решение геополитических задач не должно происходить в ущерб простым людям. Ситуация в экономике неизбежно ухудшится: курс доллара скачет, цены вырастут и без того бедные люди станут еще беднее. По оценкам РБК восстановление Донбасса обойдется нашему бюджету в более чем 20 миллиардов долларов. Это колоссальная нагрузка на нашу экономику.
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