22.04.2021
00:49
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Политика

Сардана Авксентьева аплодирует президенту России

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева показала в соцсетях свое одобрение отдельному пункту в Послании президента Путина российскому парламенту:

Источник: https://www.instagram.com/sardanaavksentieva/
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