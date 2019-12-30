Сардана Авкентьева: Праздники для нас – самый напряженный период работы

В праздничные дни все службы жизнеобеспечения Якутска будут работать в режиме повышенной готовности.

В дни новогодних каникул все службы жизнеобеспечения Якутска будут работать в режиме повышенной готовности. Информация об этом прозвучала во время общегородской планерки в понедельник, 30 декабря.

Глава города Сардана Авксентьева проинформировала собравшихся, что во время новогодних каникул все заместители главы города будут работать согласно установленного графика дежурств. Аналогично будет организована работа в территориальных органах управления – для обеспечения координации в случае возникновения нештатных ситуаций во всех сферах жизнедеятельности города и оперативного реагирования на сигналы от горожан.

«Когда для наших горожан наступают праздники, для нас – это самый напряженный период работы», — отметила Сардана Авксентьева.

Как доложил начальник управления ГО и ЧС города Виталий Бобинов, 25 декабря введен режим повышенной готовности на всех предприятиях и организациях системы жизнеобеспечения города, который будет действовать до 7 января.

Продолжая тему, глава Якутска призвала руководителей всех структурных и территориальных подразделений обеспечить своевременное и качественное исполнение возложенных функций.

«Особое внимание следует уделить соблюдению графиков движения общественного транспорта и содержанию теплых остановок. В праздники горожане много ездят. Остановки нужно мониторить без остановки. Обеспечить в них чистоту и порядок, а то случается женщинам и детям в них небезопасно находиться», — такое поручение мэр адресовала руководителям управ, совместно с правоохранительными органами.

Сардана Владимировна также заострила внимание руководителей блока ЖКХ на максимальной оперативности реагирования на аварийные или технологические отключения подачи воды или тепла, не допуская развития аварийных ситуаций в условиях низких температур.

«В Новый год традиционно мусора образуется в несколько раз больше, чем обычно. Поэтому прошу регионального оператора обеспечить своевременный и полный вывоз накоплений ТКО из санитарных точек в дни праздников», — такие слова глава Якутска адресовала директору ООО «Якутскэкосети» Владиславу Созонову.

Резюмируя завершающее в уходящем году планерное совещание, Сардана Авксентьева поблагодарила коллектив за совместную работу:

«В этом году сотрудники стали внимательнее относиться к обращениям граждан. Люди видят и слышат, что администрация, наши муниципальные предприятия работают с большой отдачей. Делают все возможное, чтобы в нашем городе, в котором проживает более трети населения республики, было комфортно, в домах бесперебойно были тепло и свет. Хочу поблагодарить, в первую очередь, своих заместителей, а также всех сотрудников окружной администрации за добросовестный, нередко самоотверженный труд. Пусть в Новом году в ваших семьях всех будет хорошо!» — были ее слова.

Приятной предпраздничной новостью стала прозвучавшая на планерке информация о том, что в уходящем году служба ЕДДС и работа Управления по ГО и ЧС города Якутска были признаны лучшими в республике. За отличия в деятельности в сфере ГО и ЧС награждены ряд руководителей и сотрудников территориальных органов управления Якутска.