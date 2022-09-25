25.09.2022
17:18
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Спорт

Сардаана Трофимова @sardanatrofimova выиграла «Алматы марафон-2022»

Якутская спортсменка, представляющая Кыргызстан выиграла полумарафонскую дистанцию 21 км 97,5 м с результатом — 1.12.50.

«Алматы марафон» — самое крупное беговое соревнование в Центральной Азии. В этом году проводился в 11 раз и собрал 12 тысяч любителей бега, сообщает «Спорт Якутии».

Источник: https://t.me/sport_yakutia

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