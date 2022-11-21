Теленок из Мегино-Кангаласского района Якутии выиграл в конкурсе красоты Его хозяйке вручат главный приз — 40-литровый бидон для молока.

В Якутии подвели итоги необычного конкурса красоты среди коров и быков. Абсолютным победителем конкурса стал теленок из Мегино-Кангаласского района, передает ЯСИА.

Фотоконкурс «Симэммит Мааныкай» проводится по инициативе Дома народного творчества «Аартык» имени А. С. Бродникова в Телейском наслеге Чурапчинского улуса. Как сообщил директор учреждения Максим Смирников, на конкурс подали заявки 25 участников.

Абсолютным победителем признан пятимесячный теленок Мичийэ из Чыамайыкинского наслега Мегино-Кангаласского района. Теленок имеет необычную внешность за счет смешения якутской породы и герефорда. Хозяйке самого красивого теленка Степаниде Ивановой передадут главный приз — 40-литровый бидон для молока.

Кроме того, корова Василия Захарова из Таттинского района по кличке Сардаана стала обладательницей приза зрительских симпатий. За ее фотографию отдали 1210 голосов.

Напомним, что первый конкурс красоты среди бычков и буренок «Симэммит мааныкай» прошел в прошлом году. Тогда звание самых красивых досталось быкам-близнецам Оотой и Тоотой из села Баяга Таттинского улуса.