Санрейсом в Якутск доставлены пострадавшие вчера на пожаре в Чурапче

Вчера, 14 декабря, пожарные отдела ГПС Республики Саха (Якутия) № 38 по МО Чурапчинскому району ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме 1976 года постройки в селе Чурапча, сообщил исполняющий обязанности председателя Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия) Иннокентий Андросов.

«В 19:16 поступила информация о пожаре в деревянном двенадцатиквартирном жилом доме, где проживали 24 человек, в том числе 7 детей», — прокомментировал зампред ведомства. Все жильцы эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь. В пункте временного размещения разместились трое взрослых и один ребенок. Остальные 17 жильцов дома, в том числе 6 детей размещены по родственникам и знакомым.

Всего за медицинской помощью обратились 12 пострадавших, из них пять человек госпитализированы, одна пожилая женщина находится в тяжелом состоянии. Информации о гибели или потери людей не поступало, подчеркнул он. Сегодня санрейсом в город Якутск доставлены 77-летняя пострадавшая при пожаре, которая находится в тяжелом состоянии, и начальник караула пожарной части, который при тушении пожара получил термический ожог обеих кистей рук.

В результате пожара огнем повреждено 6 квартир общей площадью свыше 160 кв. м., по оценке специалистов пожар относится к повышенному номеру (рангу) пожара.

Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и погодные условия (-49С, туман). Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.





