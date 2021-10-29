29.10.2021
15:54
92

Происшествия

Санрейс направлен в Верхневилюйск, где в результате пожара пострадали дети

Премьер Якутии Андрей ТАРАСЕНКО и глава Верхневилюйского района Владимир ПОСКАЧИН встретились с жильцами дома по ул. Ленина, 11 в Верхневилюйске, который загорелся сегодня ночью.

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, в том числе с привлечением работников социальных служб для детей. Соответствующее поручение дано руководству муниципалитета.

Пожарные остановили горение в квартире площадью 12 кв. метров и не допустили дальнейшее распространение огня, спасено 15 квартир. Всего из дома было эвакуировано 52 человека, из них 12 детей.

В результате пожара погибли два человека, трое детей находятся в больнице. Детям оказывается медицинская помощь, за их состоянием наблюдает в том числе бригада врачей, прибывшая сегодня утром из Якутска.

Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

В ночь на 29 октября поступило сообщение о пожаре в жилом двухэтажном этажном многоквартирном доме по ул. Ленина, 11 в Верхневилюйске. По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА на место происшествия вылетел премьер республики Андрей Тарасенко, и.о. министра здравоохранения Лена АФАНАСЬЕВА и бригада врачей из 5 человек.

Трагедия в Верхневилюйске: погибшие и пострадавшие при пожаре
Названа предварительная причина смертельного пожара в Верхневилюйске
Фото: Фотографии предоставлены редакцией газеты "Уоьээ - Булуу"
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх