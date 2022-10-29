Санрейс доставил четверых детей, пострадавших в ДТП, в Якутск

В пятницу вечером 28 октября произошло крупное ДТП в Амгинском районе Якутии. В результате аварии пострадали 10 человек, из них шестеро взрослых и четыре ребёнка. Детей привезли в Якутск, ими занимаются врачи Педиатрического центра, сообщает ЯСИА.

В срочном порядке из Якутска вылетел санрейс с бригадой врачей. В результате осмотра пятерых взрослых отпустили домой на амбулаторное лечение. Один взрослый получил травмы средней тяжести. Четверых детей, один из которых в крайне тяжелом состоянии, эвакуировали в Педиатрический центр Национального центра медицины. Врачи проводят экстренные манипуляции.

Как сообщили в Управлении ГИБДД Якутии, на автодороге «Амга» столкнулись автомобили «Ниссан Ванетте» и «Тойота Хайс». За рулем «Ниссана» была женщина, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В салоне авто находились четверо ее детей. Следственно-оперативная группа не обнаружила в машине детских удерживающих устройств. В результате ДТП многодетная мать сломала ногу. Травмы получили водитель и четверо пассажиров «Тойоты Хайс». С их слов, они были пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя были трезвы.