Санкт-Петербург передаст Якутску статус столицы Тотального диктанта

30 марта в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится встреча делегаций региональных команд Тотального диктанта для символической передачи статуса столицы акции. Столицей всемирной просветительской акции Тотальный диктант в 2021 году выбран Якутск.

В прошлом году столицей акции был Санкт-Петербург. Именно здесь, на главной площадке 2020 года — в Главном штабе Государственного Эрмитажа, встретятся команды из Петербурга и Якутска и представители федерального штаба Тотального диктанта для символической передачи статуса прошлогодней столицы новой.

Эта традиция зародилась в 2018 году. Города, претендующие на статус столицы Тотального диктанта, проходят строгий конкурсный отбор: учитывается опыт городского координатора, филологов и количество участников акции. Традиционно на главной площадке города-столицы акции текст диктует сам автор. В 2020 году Андрей ГЕЛАСИМОВ продиктовал текст в здании Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

В этом году 10 апреля российский писатель Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ из Якутска будет читать текст Тотального диктанта в прямом эфире.

Мероприятие торжественной церемонии передачи статуса начнётся с якутской церемонии благословения, который проведет хомусист-импровизатор Владимир ДОРМИДОНТОВ и продолжится общением с журналистами, где спикеры расскажут о нововведениях проекта 2021 года.

В торжественной церемонии передачи статуса примут участие директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант», член Совета при Президенте РФ по русскому языку Ольга РЕБКОВЕЦ, писатель, автор текста Тотального диктанта-2020 Андрей Геласимов, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ в Санкт-Петербурге Юрий КРАВЦОВ, представитель штаба Тотального диктанта в Якутске Саргылана НЕСТЕРЕВА, координатор Тотального диктанта в Санкт-Петербурге Юлия ФАДИНА.

Справка о Тотальном диктанте

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Он показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году событие охватило 45 стран, объединив более 270 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов. В 2021 году Тотальный диктант пройдет 10 апреля.