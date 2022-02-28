Санкциям вопреки! Якутские велосипедисты финишировали в Мексике 🚴‍♂️🚴‍♂️👏

В начале февраля шахтеры из Мирного Иннокентий Ноговицын и Роман Ходулов решились на невероятное путешествие — проехать на велосипедах всю Мексику до границы США.

Ребята активно делились с подписчиками своими приключениями: кого встретили, с кем познакомились, какая погода, сколько проехали и т.д.

За неполный месяц ребята успели проколоть колеса, попасть под ливень, познакомиться со многими путешественниками из разных стран, совершить невероятно опасные подъемы, побывать в жутком городе…

Кто бы мог подумать, что прямо у финишной прямой ребята столкнуться с санкциями! В 22-ой день Иннокентий написал, что с утра не смог расплатиться в магазине карточкой, срочно прочитал новости и понял в чем дело. Ребята проехали 50 км до города чтобы снять деньги с банка… Но и второй банк не принял карты… Что делать? В чужой стране, на исходе отпуска? Но с третьего раза повезло, банк выдал деньги! Ура!

Сегодня Роман сообщил подписчикам, что они уже у конечного пункта! Вот он — долгожданный финиш, прямо за рекой! Отчаянные велосипедисты благодарят всех за поддержку и пишут, что это не последнее их путешествие! Подписчики поздравляют, гордятся ребятами, а также волнуются и вопрошают, как они вернутся домой в новых реалиях.