Санитарная ситуация в теплых остановках Якутска

Специалисты территориальных управлений Окружной администрации г. Якутска проверяют теплые остановки на соблюдение рекомендуемого режима работы и санитарно-противоэпидемических требований. 27 октября специалисты ТОУ осмотрели 20 теплых остановок. В ходе рейдовых мероприятий зафиксировано 5 нарушений.

Как сообщили в отделе по работе с общественностью и территориальными органами управления города Якутска, в данное время подавляющее большинство проверенных теплых автобусных остановок находятся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Тем не менее, в Гагаринском округе на трех имеющихся тёплых остановках выявлены нарушения дезинфекционного режима. В Сайсарском округе остановка, арендуемая ООО «Горпечать», также не соответствует санитарным правилам, кроме того, на данном объекте не работает табло расписания движения автобусных маршрутов. В Строительном округе временно закрыта теплая остановка «Архив» из-за смены арендатора.

Руководитель управления Строительного округа Савва Михайлов сообщил, что в скором времени остановка «Архив» возобновит свою деятельность. «Кроме того, по данной теплой остановке есть замечания к уборке снега. Сегодня, 28 октября снег убирают дворники округа. В этом году жалобы от горожан поступали, в основном, по остановке «ЯКСМК», где не соблюдался рекомендуемый режима работы — с 07:00 часов утра до 23:00 часов вечера. На сегодня проблема полностью устранена. Как правило, индивидуальные предприниматели сразу устраняют замечания, как по режиму, так и по санитарным требованиям», — прокомментировал Савва Михайлов.

Руководитель управления Октябрьского округа Лилия Воробьева сообщила, что специалисты управления 27 октября осмотрели 4 теплые остановки на улицах Каландаришвили, Октябрьская, Ленина и Кирова. «По результатам проверки нарушения не выявлены. Со всеми владельцами проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения требований, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», — сказала Лилия Воробьева.

В настоящее время в городе Якутске эксплуатируется 32 теплые автобусные остановки. Проект «Теплая автобусная остановка» направлен на улучшение транспортного обеспечения жителей города Якутска.

Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает жителям и гостям столицы о необходимости обязательного соблюдения масочного режима в местах массового пребывания людей.

В объектах торговли, общепита, культурного досуга, бытовых услуг обслуживание покупателей, посетителей, клиентов без защитных масок строго запрещено.

Владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 человека на 4 кв. м торговой площади.

Только соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных указом Главы РС (Я) от 27 апреля 2020 года № 1143 в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.