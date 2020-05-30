Тотальная обработка Якутска идет в усиленном режиме

В Якутске в усиленном режиме идет санитарная обработка улиц, общественных пространств и многоквартирные домов.

В дезинфекции задействованы городские службы: МУП «Жилкомсервис», АО «Якутдорстрой». Подъезды и дворы многоквартирных домов обрабатываются силами управляющих компаний.



«Сегодня обрабатываются общественные пространства города Якутска. МУП «Жилкомсервис» выпустило пять бригад и пять единиц техники. Обработка проводится хлорсодержащим средством. На сегодня объем работ у нас 42 тысячи квадратных метров, включая Городской парк культуры и отдыха и Центральный, Губинский, Октябрьский округи. Обрабатываются пешеходные тротуары ранцевым распылителем и аппаратом «Посейдон» высокого давления. Данные методы обработки используют все регионы страны, эффективность дезсредства высокая и безопасно для людей и растений. Работа идет в усиленном режиме – без выходных и перерыва на обед с раннего утра и до вечера», — рассказал начальник благоустройства МУП «Жилкомсервис» Александр Тарасов.





Бригады проводят дезинфекцию детских и спортивных площадок во дворах многоквартирных домов.





Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) постоянно контролирует мероприятия по дезинфекции. Санитарную обработку в эти дни ведут во всех районах Якутии. В помощь проводится передача дезсредства органам местного самоуправления.

