09.10.2021
08:55
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Светская хроника
Санита Ай и Эрхаан отмечают 10-летие свадьбы!
Популярные артисты якутской эстрады Санита Ай и Эрхаан отмечают 10-летие совместной жизни, сообщают «Звезды Туймаады».
Фолловеры активно поздравляют счастливую пару, нажившую много сыновей, со знаменательной датой.
Фото: из соцсети
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