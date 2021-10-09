09.10.2021
08:55
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Светская хроника

Санита Ай и Эрхаан отмечают 10-летие свадьбы!

Популярные артисты якутской эстрады Санита Ай и Эрхаан отмечают 10-летие совместной жизни, сообщают «Звезды Туймаады».

Фолловеры активно поздравляют счастливую пару, нажившую много сыновей, со знаменательной датой.

Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CUwc6QgD92R/?utm_medium=copy_link
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