«Сандал» — это большая семья!

Ансамбль фольклорного танца «Сандал» − гордость нашей республики и бесценный танцевальный коллектив, популяризующий национальные танцы народа саха и коренных малочисленных народов Севера. Популярные в Якутии выступления этнофольктруппы высоко оценили не только в крупных городах России, но и за ее пределами в Сеуле и Дрездене, в городах Западной Европы и в других странах. Ансамбль «Сандал» специально два раза просили выступить с танцами «Дьөhөгөй» в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца перед двумя президентами России − Владимиром ПУТИНЫМ и Дмитрием Медведевым.

Но их секрет успеха не только в их несомненном таланте. Такую труппу мог создать только Руководитель с большой группы.

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Ансамблю Арктического государственного агротехнологического университета (ранее ЯГСХА) нынче исполнилось 20 лет. За все годы творческой деятельности в труппе занималось около 600 студентов.

С момента своего создания труппа сразу нашла своего зрителя и получила широкое признание. Концерты ансамбля всегда ждут, многочисленные выступления ребят проходят с неизменным успехом. Танцоры дарят жителям и гостям республики тепло своей души, весь свой талант и творческий порыв.

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За высокие заслуги ансамбль многим обязан своему создателю ‒ талантливому хореографу, режиссеру-постановщику, лауреату многих городских, республиканских, всероссийских танцевальных конкурсов и фестивалей, Заслуженному работнику культуры Якутии Станиславу КАТАКОВУ, который покинул этот мир в совсем молодом возрасте.

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Но талантливый руководитель оставил свой дух, уникальный стиль руководства, миссию. Идеи и постановки Станислава Филипповича всегда отличались самобытной пластикой, утаенным сакральным смыслом и вдохновляющим национальным стержнем.

Нынче, незаменимым руководителем ансамбля является его воспитанница Александра ПОРТНЯГИНА. С ней сегодняшнее интервью.

— Александра Владимировна, Вы – последовательница дела Станислава Катакова. Как удалось рядовой студенческий ансамбль превратить в легенду?

— Станислава всегда волновало ускользающее бытие прошлого наших предков, он пытался его реанимировать, находя совершенно уникальные пластические формы танцевальных движений. Ему действительно удалось обогатить якутский танцевальный багаж. Не станет преувеличением, но в общей сложности он поставил не меньше сотни танцевальных форм, из которых более двух десятков — экспериментальные северные фольклорные танцы.

У него всегда было много планов, он постоянно решал в своем сознании самые разные сложные задачи, путешествовал по республике, перекапывая фольклорный материал, беседуя с опытными учеными-антропологами. К сожалению, многие из его планов не притворились в жизнь…

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— Можно сказать, Вам передали огромную ответственность, главной составляющей которой было сохранить высочайший уровень труппы. Как Вы прошли эту адаптацию?

— Конечно, было сложно, но благодаря поддержке своих ребят, выпускников ансамбля, я справилась. И конечно большую роль сыграл в этом сам Станислав. До его кончины мы работали с ним продолжительное время, и он всегда меня чему-то учил. Щедро делился своим опытом, можно сказать закалял.

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— Расскажите про свой путь к «Сандалу».

— Я тоже дитя «Сандала». В 2004 году, будучи студенткой Экономического факультета ЯГСХА, я, как многие студенты, пришла на кастинг в ансамбль. Прошла все этапы отбора и стала участником коллектива. С удовольствием занималась, гастролировала, совмещая с успешной учебой.

Спустя 2 года я решила связать себя с искусством и поступила в Якутский Колледж культуры и искусств на отделение хореографии. В 2010 году, когда я окончила Колледж, Станислав предложил мне стать репетитором этнофольктруппы «Сандал». С марта 2013 года являюсь художественным руководителем ансамбля.

— Каков Ваш стиль руководства ансамблем. Насколько Вы строгая?

— На счет строгости нужно, наверное, спросить у моих ребят. Но одно могу сказать точно – я требовательный руководитель. Дисциплина, трудолюбие, саморазвитие, взаимоуважение, бережное отношение: к танцам, костюмам, к друг другу – все это очень важные пункты моего руководства.

— Расскажите про миссию ансамбля.

— Основной целью ансамбля является эстетическое воспитание студентов. Привитие культурных ценностей, духа патриотизма, интереса и уважения к своей и чужим культурам. В общем, все что входит в миссию всего нашего Университета.

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— Кстати, поздравляем с новым статусом! И тут у меня назрел такой вопрос. ЯГСХА, а ныне АГАТУ всегда являлся серьезным учебным заведением, обучающим профессиональных производственников и активно занимающимся наукой и международными отношениями. Не мешают ли студентам занятия в ансамбле? Как они сочетают танцы и учебу?

— Как показывает практика, не мешает. Наоборот, ребята, посещающие наш ансамбль, очень хорошо распределяют свое время и энергию. Среди них много отличников и хорошистов. Поверьте, успехи в учебе совместимы с успехом в творчестве.

— Как Вы думаете почему?

— Возможно, в здоровом образе жизни, без которого невозможно хорошо танцевать и учиться. А, возможно, в том, что танец очень хорошо развивает мозг. Да-да, именно так. И, конечно, большая заслуга в том, что участники «Сандал» являются успешными студентами, принадлежит нашим уважаемым преподавателям. У нас работают неравнодушные, талантливые люди!

— Скажите как руководитель – чем полезно студентам участие в подобных ансамблях?

— Во-первых, ребята учатся распределять свое время, правильно держаться и подавать себя на публике, ну и конечно физическое эстетическое развитие.

— Охотно верю. Насколько я знаю, из «Сандал» вышло много известных людей.

— Да. Участники «Сандал» всегда были яркими личностями, среди которых можно выделить Василия ЧИЧИГИНАРОВА, руководителя департамента растениеводства, мелиорации и материально–технического обеспечения и информатизации Минсельхоза Якутии, Алексея НЕУСТРОЕВА, начальника комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Мегино–Кангласского улуса, Михаила КОЖУРОВА, ведущего специалиста Центра культурно–массовых программ управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска, Нюргину АЛЕКСЕЕВУ, старшего преподавателя факультета ветеринарной медицины АГАТУ, Илью АЛЕКСЕЕВА, инспектора Управления Россельхознадзора по РС (Я), Максима БЕРЕЗИНА, главного редактора радио НВК «Саха», Степана ОЛЕСОВА, начальника-механика АО «Саханефтегазсбыт» Вилюйской группы улусов, Василия СТАРОСТИНА, художественного руководителя эвенского фольклорного ансамбля «Айулна» ДДН им. А.Е. Кулаковского и многих других.

В АГАТУработают профессионалы своего дела, они готовят и растят отличные кадры, которые сейчас работают на развитие сельского хозяйства нашей Республики и за ее пределами. Наши выпускники — носители духовной культуры в сёлах. Выпускники нашего ансамбля активные участники общественной, культурной жизни села.

— Все говорят, что «Сандал» — семья. В прямом смысле этого слова, ваши танцоры создают семьи внутри этого коллектива? Это не мешает работе? Особенно когда талантливые девушки уходят в декрет.

— В нашем ансамбле уже больше 10 семейных пар и это показывает и доказывает, что все совместимо!

— Это довольно стрессовая работа. Как восстанавливаетесь?

— Могу сказать что, на любимой работе не устают. Но когда это происходит, в восстановлении мне помогает моя семья и общение с друзьями.

— Какие планы у «Сандал» на будущее?

— Осенью этого года, если к тому времени пандемия завершится, мы планируем провести юбилейный концерт, где выступят несколько поколений сандаловцев: выпускники, студенты, младшая и средняя группы детского ансамбля «Сандал». На сцене будут представлены лучшие танцевальные композиции труппы, завоевавшие большую любовь и признание многих зрителей: «Дьеhегей», «Сааскы уеруу», «Масчыт уолаттара», «Тыын тэтимэ», танец стерхов, «Праздник строганины», зажигающий мексиканский и т.д.

Также мы с нетерпением ждем новых ребят. Сейчас в нашем АГАТУ уже началась приемная компания и, думаю, к нам поступит немало талантливых ребят!

— Ну и последний вопрос. Что бы Вы пожелали людям, которые хотят только заняться танцами или совсем ещё молодым, но уже амбициозным танцорам?

— Движение – жизнь! Никогда не стойте на месте, всегда будьте в движении, развитии, учебе. И, конечно, следуйте своим мечтам!

— Да будет так!

Справка: Этно-фолк труппа «Сандал» — лауреат многих городских и республиканских танцевальных конкурсов, обладатель серебряной медали Дельфийских Игр России, лауреат международных фестивалей в Испании и Франции, обладатель Гран-при республиканского, дальневосточного фестивалей «Студенческая весна», бронзовый призер Всероссийского студенческого фестиваля «Студенческая весна – 2018», бронзовый призер VII Открытого студенческого творчества высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «На волнах Агидели – 2019».