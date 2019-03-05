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Санаторий «Абырал» рекомендует: Соляная комната повышает иммунитет

Сегодня санаторий «Абырал» осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией. Год от года перечень оказываемых услуг значительно увеличивается. В санатории есть кабинет лечебной физкультуры с современными реабилитационными тренажерами, соляная комната, оздоровительная капсула «Алма». Сегодня расскажем о пользе соляной комнаты.

В последние годы люди озабочены сохранением своего здоровья.  Для борьбы с различными заболеваниями придумано множество эффективных и действенных методов, а одним из них является соляная комната. Соляная комната — это специально-оборудованное помещение, стены, потолок и пол которого покрыты соляными блоками. Подобная конструкция создает определенную благоприятную для организма человека влажность, температуру и давление. А ионный состав соляной комнаты оказывает положительное воздействие на работоспособность всего организма. Достоинством такого лечебно-профилактического помещения является то, что здесь наблюдается полное отсутствие всевозможных аллергенов и патогенных бактерий.

Основная терапевтическая польза соляной комнаты заключена в том, что человек, находящийся в ней, находится под воздействием лечебной обстановки. В результате посещения соляной комнаты происходит улучшения работы обменных процессов, благодаря которой из организма происходит высвобождение токсических компонентов, пагубно влияющих на здоровье человека.

При курсовом посещении соляной комнаты организм человека начинает адаптироваться к новым внешним условиям, после чего все внутренние системы кардинально перестраивают свои рабочие процессы.

Отзывы отдыхающих после посещения соляной комнаты

— Достоинства соляной комнаты оценить трудно, точно также как и почувствовать моментальное улучшение состояния органов дыхания. Но поскольку в последние 3 года моя аллергия, теперь проявляется только весной, то я стараюсь посещать соляную комнату почаще и провожу в ней минут 30, по возможности.

— О соляной комнате как способе лечения болезней органов дыхания я впервые узнала, когда отдохнула в санатории «Абырал». К услугам отдыхающих была предоставлена такая услуга. Я посетила десять сеансов по 30 минут каждый. Воспоминания о соляной комнате остались хорошие, потому что после её посещения у меня прекратился кашель и теперь если я и кашляю, то очень редко.

— Если у вас проблемы с дыхательными путями или же наоборот, вы здоровы, всё равно сходите расслабиться в соляную комнату, не пожалеете, а вашему здоровью будет только польза. Вся процедура длится полчаса — хотите, спите, хотите — читайте. В общем, делайте, что пожелаете.

— Мы прошли 10 процедур. Делали каждый день. За все это время прекрасно прочистился нос и горло, правда, поначалу наблюдались определенные ощущения просоленности в этих органах, но это быстро прошло, и, главное, реально стало легко дышать.

Более подробную информацию о посещении соляной комнаты и стоимости курса Вы можете получить в санатории «Абырал», обращаться по телефону: 36-92-61.

Источник: Пресс-служба санатория «Абырал».
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