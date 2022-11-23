Санаторий «Бэс Чагда» примет на реабилитацию участников СВО

Об этом сообщила заместитель постоянного представителя Якутии в Москве, руководитель рабочей группы Единого координационного центра по работе с ранеными Мария САФОНОВА.

«В санатории «Бэс Чагда» разработана специальная программа медицинской реабилитации для участников специальной военной операции. 20-дневный курс предусматривает аппаратную физиотерапию, механотерапию, водолечение, ЛФК, теринкур, бассейн, фитотерапию. Пациентов будут вести терапевт, кардиолог, невролог, травматолог-ортопед и психотерапевт», — отметила Мария Сафонова.

Направление можно получить в Министерстве здравоохранения Якутии и в Едином координационном центре всесторонней помощи мобилизованным и военнослужащим, участвующим в СВО, и их семьям.

В Министерство здравоохранения Якутии можно обратиться через «горячую линию» 122 (добавочный номер 1), а в Единый координационный центр республики в Москве по телефонам: +7 (926) 887-08-52 и +7 (926) 886-86-04.