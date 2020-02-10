Уважаемые жители республики! Опубликованная информация в ряде электронных СМИ о том, что прибывающих из Китая, разместят в санатории «Абырал» города Якутска является недостоверной. Санаторий «Абырал» работает в обычном режиме, мы, как всегда, рады вас принять.

Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина опровергла информацию о том, что прибывших из Китая граждан будут размещать в здании санатория «Абырал».

В субботу, 8 февраля, состоялось заседание соответствующей комиссии, на котором, по словам вице-премьера, рассматривался вопрос в том числе касаемо санатория «Абырал» в качестве обсерватора.