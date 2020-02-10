10.02.2020
16:30
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Общество

Санаторий «Абырал» работает в обычном режиме

Уважаемые жители республики! Опубликованная информация в ряде электронных СМИ о том, что прибывающих из Китая, разместят в санатории «Абырал» города Якутска является недостоверной. Санаторий «Абырал» работает в обычном режиме, мы, как всегда, рады вас принять.

Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина опровергла информацию о том, что прибывших из Китая граждан будут размещать в здании санатория «Абырал». 

В субботу, 8 февраля, состоялось заседание соответствующей комиссии, на котором, по словам вице-премьера, рассматривался вопрос в том числе касаемо санатория «Абырал» в качестве обсерватора. 

«Сегодня мы не будем там никого размещать и прекращать деятельность этого учреждения. Обсерватор организован в другом месте, и он будет носить временный характер», — сообщила Ольга Валерьевна.

Фото: Пресс-служба санатория «Абырал»
Источник: Пресс-служба санатория «Абырал»
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