Общество
Санаторий «Абырал» работает в обычном режиме
Уважаемые жители республики! Опубликованная информация в ряде электронных СМИ о том, что прибывающих из Китая, разместят в санатории «Абырал» города Якутска является недостоверной. Санаторий «Абырал» работает в обычном режиме, мы, как всегда, рады вас принять.
Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина опровергла информацию о том, что прибывших из Китая граждан будут размещать в здании санатория «Абырал».
В субботу, 8 февраля, состоялось заседание соответствующей комиссии, на котором, по словам вице-премьера, рассматривался вопрос в том числе касаемо санатория «Абырал» в качестве обсерватора.
«Сегодня мы не будем там никого размещать и прекращать деятельность этого учреждения. Обсерватор организован в другом месте, и он будет носить временный характер», — сообщила Ольга Валерьевна.
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