06.12.2022
16:05
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Спорт

Самый юный участник шахматного конгресса: … чтобы меня выигрывать!

♟️Самым юным участником III Республиканского шахматного конгресса стал Баир Имыхелов из Республики Бурятия.

Ему всего 6 лет, но, за его спиной не одна игра, и не одна победа.

Баир растет в семье шахматистов. Этим замечательным видом спорта в его доме увлекаются практически все: начиная от мамы, заканчивая дедушкой. Как он сам рассказывает, ему больше в шахматах нравится выигрывать своих соперников. А его соперники — ребята, которым по 9-10 лет. Так что, у юного шахматиста есть все шансы стать таким же именитым как его земляк из Улан-Удэ, международный гроссмейстер, чемпион России по быстрым шахматам Антон Шомоев.

Фото: видео - пресс-службы
Источник: РОО «Федерация шахмат Республики Саха (Якутия)»

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