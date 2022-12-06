Самый юный участник шахматного конгресса: … чтобы меня выигрывать!

♟️Самым юным участником III Республиканского шахматного конгресса стал Баир Имыхелов из Республики Бурятия.

Ему всего 6 лет, но, за его спиной не одна игра, и не одна победа.

Баир растет в семье шахматистов. Этим замечательным видом спорта в его доме увлекаются практически все: начиная от мамы, заканчивая дедушкой. Как он сам рассказывает, ему больше в шахматах нравится выигрывать своих соперников. А его соперники — ребята, которым по 9-10 лет. Так что, у юного шахматиста есть все шансы стать таким же именитым как его земляк из Улан-Удэ, международный гроссмейстер, чемпион России по быстрым шахматам Антон Шомоев.