Самый вкусный конкурс: Определены победители фестиваля «Строганина»

В Якутии определили победителей фестиваля-конкурса «Строганина — Тала 2022»

Участие в конкурсе принимали семь команд.

В Якутске 12 декабря, в День Ассоциации КМНС Якутии, состоялся фестиваль-конкурс «Строганина — Тала 2022» среди этнических ассоциаций коренных малочисленных народов Севера.

Команды состояли из двух человек — один строгает, второй складывает стружку на подносе.

Так, Ассоциацию эвенков республики представили Гаврил Толстоухов и Констанция Петрова, Ассоциацию юкагиров – Павел Пашков и Елизавета Шкатуляк, Ассоциацию долган – Дмитрий Туприн и Марина Кляус, а также Мария Свинобоева и Валерий Туприн. От общественной организации «Русскоустьинцы» выступили Светлана Гусева и Галина Портнягина, от Молодежного совета АКМНС Якутии – Валя Стручкова и Тимур Кривошапкин, а от ДДН им. А.Е. Кулаковского – Филипп Христофоров и Валентина Иванова.

Конкурс прошел в два этапа – это строгание на скорость и на качество. Жюри под председательством знатока и идейного создателя фестиваля «Строганина – Тала» Бориса Николаева оценивало также технику работы и соответствие традициям. Важным критерием было, чтобы кусочки рыбы закручивались в длинную тонкую спираль, выглядели аккуратно и воздушно.

Лучшими признана Ассоциация эвенков региона, а приз зрительских симпатий завоевал Молодежный совет АКМНС. Победителей наградили памятными статуэтками.

На фестивале с музыкальными номерами выступили лауреат II степени фестиваля «Эхо тундры и тайги-2022» Арина Борисова, вокальный ансамбль «Кустук» и юкагирский мелодист Макар Курилов.