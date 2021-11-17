Самый успешный якутский вид спорта

В этом году Федерация мас-рестлинга республики будет отмечать свое 25-летие. За это время мас-рестлинг из народного якутского вида спорта превратился в мировой. Мас-рестлинг был включен во Всероссийский реестр видов спорта как национальный вид спорта, ежегодно проводятся чемпионаты республики, страны, Европы, мира по мас-рестлингу среди мужчин и женщин.

Федерация мас-рестлинга осуществляет огромную работу по развитию этого вида единоборства. Наши спортсмены являются сильнейшими не только в России, но и в мире.

В честь 25-летия Федерации поклонников и любителей мас-рестлинга ждут интересные события и мероприятия:

телевизионные эфиры о становлении и развитии мас-рестлинга на канале НВК «Саха»;

ветераны спорта и спортивные деятели поделятся своими воспоминаниями на нашем канале в Ютуб и

Инстаграм;

ведущие спортсмены республики откроют подробности подготовки и роли мас-рестлинга

впервые на нашем канале в Ютуб зрители смогут окунутся в атмосферу исторических кадров и вспомнить самые главные победы наших прославленных спортсменов.

И, самое главное событие года — абсолютный чемпионат Республики Саха (Якутия) памяти Ф.М. Дегтярева. На одном помосте в схватках за звание абсолютного победителя окажутся звезды якутского и мирового мас-рестлинга.

Центр национальных видов спорта им. В. Манчаары планирует публиковать на своем ютуб-канале исторические кадры соревнований по мас-рестлингу (мас тардыhыы).

Сегодня можете посмотреть республиканский турнир памяти Гаврила Романовича Десяткина -Куустээх Дэhээккин, 1994 г, с. Тумул

Для просмотра перейдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=fAumAh7oe9Y