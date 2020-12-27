Самый сказочный конкурс года

В ноябре Национальный художественный музей Якутии организовал конкурс елочных игрушек «Новогодняя игрушка для НХМ РС (Я)» на тему «Волшебный олень». Чудом оказалось владение якутянами самыми разными художественными техниками: сухое валяние из шерсти, бисероплетение, квиллинг, папье-маше, лепка. Любой материал оказался подвластен искусным рукам пряжа, вата, фетр, глиттерный фоамиран, картон, бумага, фанера из березы, полимерная глина, бумага, пластик, пластилин и др.

Авторами конкурсных работ явились якутяне самого разного возраста: самому маленькому участнику – 3 года, а самому опытному — 55. Работы конкурсантов оценивал профессиональных экспертный совет, состоящий из искусствоведов, художников и музейных специалистов.

Победители определены:

Диплом I степени заслуженно получает Ноговицына Ирина Михайловна из г. Якутска за чудесную работу «Волшебный рождественский олень – главный помощник Деда Мороза» (15х15х7, проволочный каркас, сухое валяние из натуральной овечьей шерсти). «Главный помощник Деда Мороза – Волшебный рождественский олень с глазками-бусинками, сделанный с любовью, подарит каждому праздничное настроение. Олень – символ нашей снежной Якутии и часть моей серии игрушек «Дети Севера», — пишет автор.

Дипломом II степени награждается Фрэйзер Лена Борисовна за игрушку «Смелая девушка и двенадцатирогий олень» (Дерево (фанера), куклас из полимерной глины частично ткань, шерсть).

Диплом III степени получила ученица 7-го класса МАОУ «Рассолодинская СОШ» Мегино-Кангаласского улуса РС (Я)Попова Нарыйа за работу «Серебристый якутский олень» (Бисероплетение).

Работы других участников также прекрасны и креативны: