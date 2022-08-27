27.08.2022
13:05
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Праздники

Самый первый кинотеатр Якутии поздравляет зрителей


Сегодня, наше общество, уже не представляет себя без такого важного вида искусства как Кино.     Именно в нем мы испытываем целую гамму чувств и эмоций, сопереживаем героям и влюбляемся в персонажей.      В День российского кино мы хотели бы поздравить своих коллег, кинематографистов, которые открывают якутскую культуру всему миру с помощью своего таланта, желаем им творчества, вдохновения и что важно в наше время — здоровья! Мы всегда рады вас поддерживать.      А наших любимых зрителей мы бы хотели поздравить с нашим 80-летним Юбилеем! Ровно столько лет впервые наш кинотеатр открыл свои двери и до сих пор радует якутян и гостей республики своей работой. Мы ждём вас вновь и вновь!
Ваш кинотеатр «Центральный»     

Фото: предоставлено кинотеатром "Центральный"
Источник: кинотеатр "Центральный" 

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