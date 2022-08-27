Самый первый кинотеатр Якутии поздравляет зрителей



Сегодня, наше общество, уже не представляет себя без такого важного вида искусства как Кино. Именно в нем мы испытываем целую гамму чувств и эмоций, сопереживаем героям и влюбляемся в персонажей. В День российского кино мы хотели бы поздравить своих коллег, кинематографистов, которые открывают якутскую культуру всему миру с помощью своего таланта, желаем им творчества, вдохновения и что важно в наше время — здоровья! Мы всегда рады вас поддерживать. А наших любимых зрителей мы бы хотели поздравить с нашим 80-летним Юбилеем! Ровно столько лет впервые наш кинотеатр открыл свои двери и до сих пор радует якутян и гостей республики своей работой. Мы ждём вас вновь и вновь!

Ваш кинотеатр «Центральный»